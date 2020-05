Virtuálny snem je krajným riešením, členovia Za ľudí by sa mohli stretnúť ešte do začiatku leta

Predseda strany Andrej Kiska o svojej budúcnosti mlčí.

17. máj 2020 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Snem strany Za ľudí, na ktorom sa má riešiť aj otázka lídra, by sa mohol konať ešte do začiatku leta. Pre TASR to povedal člen predsedníctva Tomáš Valášek s tým, že ambíciou je stretnúť sa fyzicky.

Podľa Valáška debaty nestoja len na tom, kto má byť na čele Za ľudí, ale aj ako presne vidí strana svoju politickú budúcnosť.

Nech sa vyjadrí Kiska

Predsedu Za ľudí Andreja Kisku, ktorý sa po voľbách stiahol z politiky, zastupuje v líderskej pozícii podpredsedníčka Veronika Remišová.

Vedenie strany na otázky o možnej výmene šéfa odkazuje na to, že vyjadriť sa má Kiska. Exprezident dosiaľ nepovedal, či zo svojej pozície odstúpi.

"Ak sa prezident nevráti do vedenia strany, bude strana potrebovať mať jasného lídra," skonštatoval Valášek.

Ako možný nástupca v čele strany sa okrem Remišovej spomína aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý zatiaľ nepotvrdil, či sa chce uchádzať o tento post. Hovorí, že chce pomôcť Slovensku a tiež strane. "Forma môže byť rôzna," poznamenal pred časom Šeliga.

Virtuálny snem je krajným riešením

Pre Valáška bude pri voľbe lídra dôležitá vízia kandidáta v tom, ako vidí východisko zo súčasnej situácie strany.

"Sme členmi koalície, ktorú asi málokto predpovedal ešte pár mesiacov pred voľbami. Dostali sme menej hlasov, ako sme dúfali, a tie percentá následne ešte klesli," skonštatoval s tým, že aj pandémia nového koronavírusu "dosť zásadne a možno dlhodobo zmenila témy v parlamentnej a verejnej diskusii".

Snem by chceli zvolať ideálne do leta, podľa Valáška je virtuálny snem krajným riešením.

"Sme stále relatívne nová strana, máme záujem budovať vzťahy medzi členmi, ktorých máme niekoľko stovák po celom Slovensku, po všetkých okresoch okrem jedného. A to sa nedá celkom dobre robiť virtuálne," dodal pre TASR.