Pellegrini: Prejavil som jasnú ambíciu uchádzať sa o post predsedu Smeru

Strana rozhodne, aký typ politiky bude chcieť do budúcna presadzovať, dodáva.

17. máj 2020 o 14:07 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda Smeru Peter Pellegrini prejavil "veľmi jasnú a čitateľnú ambíciu uchádzať sa o post predsedu strany". Následne podľa neho rozhodne strana, aký typ politiky bude chcieť do budúcna presadzovať.

Potvrdil to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Súvisiaci článok Fico chce slniečkarstvom vyradiť Pellegriniho z boja o kreslo šéfa Smeru Čítajte

"Myslím si, že strana Smer-SD má jedinečnú šancu po mnohých veľkých stranách, ktoré vznikli aj zanikli so svojím zakladateľom, byť prvou stranou, ktorá na politickej scéne ukáže takúto vyspelosť po vzore veľkých sociálnych demokracií v zahraničí," reagoval Pellegrini na to, či strana Smer dokáže prežiť výmenu predsedu.

Vedenie strany by malo podľa Pellegriniho do leta zasadnúť a rozhodnúť o termíne pracovného snemu, na ktorom by sa mal voliť predseda.

Pellegrini nie je podľa svojich slov 'prikovaný' k stoličke podpredsedu Smeru. Dodal, že ak to situácia ukáže, bude hľadať možnosti, ako naložiť s dôverou ľudí. Pokiaľ bude naďalej cítiť podporu ľudí, z politiky odísť nechce.