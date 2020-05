Ministerstvo vnútra zatiaľ nepovedalo, či už pripravuje zmenu zákona o štátnom občianstve

Klus hovorí, že už včera bolo na zmenu zákona neskoro.

17. máj 2020 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra zatiaľ nepovedalo, či sa už pripravuje zmena zákona o štátnom občianstve. Rezort avizuje, že bude viesť expertné debaty, aby bola zmena legislatívy čo najlepšia.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus hovorí, že už včera bolo na zmenu zákona neskoro. Do debát sa rezort diplomacie podľa neho chce zapojiť, iniciovať by ich však malo ministerstvo vnútra.

Tritisíc Slovákov prišlo o občianstvo

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí nadobudnúť občianstvo daného štátu bez straty slovenského občianstva.

Kabinet chce zároveň riešiť situáciu osôb, ktoré prišli o slovenské občianstvo, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva.

Súvisiaci článok Detektory lži, eštebáci či zľavy do kina - najzaujímavejšie časti vládneho programu Čítajte

"O ďalšom postupe budeme viesť expertné debaty, aby bola zmena zákona čo najlepšia a zjednodušila život bežným občanom," odpovedal pre TASR tlačový odbor kancelárie ministra vnútra na otázky o príprave legislatívy.

Vo vládnej koalícii je podľa Klusa zhoda, že viac ako 3000 občanov prišlo o slovenské občianstvo za posledných desať rokov zbytočne.

Prehodnotiť by sa podľa neho malo navrátenie tohto občianstva a najmä to, že nikto ďalší, kto získa cudzie občianstvo, o to slovenské už nepríde.

"O zjednodušení podmienok ešte bude musieť prebehnúť politická diskusia. Predpokladám, že sa to bude týkať najmä našich krajanov mimo Európskej únie," povedal pre TASR.

Maďarské strany: Nedostatočné

Maďarské mimoparlamentné strany považujú zámer vlády za nedostatočný. Most-Híd nevidí v programe vlády snahu vrátiť zákon spred roka 2010, keď neexistovalo žiadne obmedzenie ani dlhodobý trvalý pobyt na území iného štátu.

SMK síce víta vládny záväzok, ale považuje zmenu len za kozmetickú, pričom podľa strany neruší nepriaznivé dôsledky aktuálneho zákona.

Slovenský pas strácajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu, na základe zákona, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.

Doteraz stratilo slovenské občianstvo 3324 ľudí.

Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu ministerstva vnútra o udeľovaní štátneho občianstva z osobitných dôvodov. Doteraz tak urobilo 1044 ľudí.

Slovenský pas už získalo späť 934 žiadateľov.