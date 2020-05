Kňažko: Zaskočila ma hystéria okolo Matoviča, dajte mu sto dní

Hovorí, že politika nie je ideálna a emócie si treba šetriť pre blízkych a neplytvať nimi pre politikov.Herec a bývalý politikMilan Kňažko odpovedal na otázky v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej, toto je prepis diskusie.

Správne som to pochopila, že ste sa zastali Igora Matoviča v komentári pre Aktuality?

Ja tam nikoho nemenujem, ako ste si možno všimli, v tej mojej krátkej úvahe, ale zastal som sa... Mne ten spôsob komunikácie zo strany oponentov, niekedy novinárov, niekedy propagandistov, proste, čo mi prekáža je to, že keď od niekoho niečo chcem, tak musím definovať, že čo. Alebo keď mu niečo vyčítam. A nemôžem v druhej vete to vlastne zrušiť.

Obrazne povedané, nemôžem povedať: Správaj sa ako premiér, neskrývaj sa za odborníkov, ale v druhej vete pokračuje: Netvár sa ako majster sveta, nechaj to na odborníkov a riaď sa ich pokynmi. Tak čo má ten človek urobiť?

Navyše, nikto nebol pripravený v politike na takúto situáciu. A myslím si, že dominantnou hodnotou, ktorú teraz môže mať nejaký politik, je schopnosť improvizácie a rýchlosti konať, reagovať.

Vlastne my prežívame krízu, my sme svojím spôsobom vo vojne a tu je potrebné úplne niečo iné, spravovanie krajiny, ako keby sa nič nedialo. A nie že nie sú pripravení tí, ktorí by mali rozhodovať. Nikto na toto nie je pripravený, všetci musíme tak trošku improvizovať. To je jedna rovina.

Druhá rovina je, že by sme sa možno mali skôr vzájomne povzbudiť a držať si palce a nielen hovoriť, že keď budeme všetci spolu, tak to vyjde, ale tak aj konať. To je asi v tom zmysle.

Mal byť premiér uchránený od kritiky len preto, že je pandémia?

V žiadnom prípade. Nie. Kritika je veľmi potrebná a kritizovať treba. Dokonca mne ani neprekážajú tvrdé slová alebo radikálnejšie vyjadrenia, ale nesmú to byť polopravdy, demagógia, úplné lži a nesmú negatívne emócie prevládnuť nad racionálnym uvažovaním.

A nemožno obchádzať fakty, alebo vyberať si pinzetou tie, ktorí mi vyhovujú, lebo ja už názor mám. Že by som najskôr mal rešpektovať tie fakty a potom si vytvoriť názor.

To nie je obhajoba Matoviča. Mňa zaskočila trošku tá hystéria, ktorá tu vznikla po voľbách a kombinovaná s touto korona hystériou, pretože sa stratil zmysel pre realitu.

Nastúpila demagógia, nastúpili akési želania a pocity– to sú tie emócie, ktoré zakryli racionálne myslenie, zvažovanie a vôbec komunikáciu. Ja som bol dosť zdesený tie prvé dni, týždne, pretože tak sa nedostaneme nikam.

A okrem toho je tu ešte jedna okolnosť, ktorá doteraz vždy bola rešpektovaná aspoň do istej miery, že skôr ako chcem kritizovať niekoho ako vládne, tak si musím počkať na to, ako vládne a musím mu dať nejaký priestor.

Bezprostredne po nástupe do vlády predsa nemôže mať žiadne výsledky, čiže tých sto dní, to nie je márne. Nie žeby bolo treba byť úplne ticho, ale predsa len niektoré veci môžu existovať procesne a v čase, takže sa musia, respektíve môžu naplniť, alebo nie. Ak sa nenaplnia, kritizujme.

Iste, za normálnych okolností by dostal Igor Matovič tých sto dní. Ale toto je situácia, ktorú sme ešte nezažili. Ako to zatiaľ zvláda?

Znovu sa musíme pozrieť na porovnanie s inými. Zatiaľ tie čísla a ukazovatele, ktoré sa dajú vyhodnocovať, sú na Slovensku dobré, nesporne. To je jednoduchá matematika, koľko máme nakazených, koľko sa lieči, koľko sa vyliečilo, koľko máme, bohužiaľ, mŕtvych.

A teraz ten ďalší problém, kedy a ako to oživiť, respektíve vrátiť sa späť, to predsa závisí na tom, ako sa bude vyvíjať situácia. To nikto nevie. Bol by som opatrný s kritikou toho druhu, že to jednoznačne odsúdim, ako to robí súčasná opozícia, pretože táto krajina sa ocitla v mimoriadnej situácii v dvoch rovinách.