Nové psychologické testy a povinná škôlka môžu znížiť počet detí v špeciálnych školách

Je potrebné, aby sa deti diagnostikovali viackrát.

18. máj 2020 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Povinná materská škola, ktorá lepšie pripraví rómske deti na vstup do základnej školy, môže zabrániť bezdôvodnému zaraďovaniu detí do špeciálnych základných škôl.

„Pred tým je však dôležité prísť s novými psychologickými testami, ktoré budú vychádzať z jazykových znalostí rómskych detí a socio-kultúrného kontextu, v ktorom deti vyrastajú,“ povedal riaditeľ občianskeho združenia eduRoma, Vladimír Rafael.

Drahé testovanie

Rovnako to platí aj o pedagogickej diagnostike, ktorú využívajú učitelia v materských a základných školách.

Rafael však hovorí, že takéto testy zatiaľ na Slovensku nie sú a diagnostické testy, ktoré by vedeli objektívne posúdiť potenciál chudobných detí, sú licencované a drahé.

Zároveň je potrebné, aby sa deti v školách diagnostikovali viackrát. Ide o rediagnostiku rómskych detí, ktorá sa dnes v školách vykonáva ojedinele.

Súvisiaci článok Dištančné vzdelávanie rómskych žiakov bez internetu si vyžaduje väčšiu záťaž Čítajte

„Môže sa pokojne stať, že deti v špeciálnej škole o dva-tri roky dobehnú zameškané, zrýchlia učebné tempo, ale už to nikoho z kompetentných nezaujíma a deti sa do základnej školy už nevrátia,“ vysvetlil Rafael.

V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala, že vynaloží maximálne úsilie na zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl.

Podľa občianskeho združenia eduRoma je preto potrebné vybudovať a skoordinovať systém poskytovania vzdelávania a výchovy v ranom detstve.

Priveľa zaradených do špeciálnych škôl

Európska komisia v tejto súvislosti zaslala Slovensku 10. októbra 2019 stanovisko, v ktorom Slovensko vyzvala, aby dodržiavalo pravidlá Európskej únie týkajúce sa rovnosti.

„Na Slovensku je neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím. V hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí, ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl, stálo v stanovisku Európskej komisie.