Vláda schválila návrh na vymenovanie nových generálov

Novým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti bude Michal Novotný. Do svojej funkcie nastúpi 1. júna 2020. Vláda to schválila na svojom pondelkovom rokovaní.

Pôsobenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence - eFP) NATO v Lotyšsku, Litve, Estónsku a Poľsku má pokračovať. Súčasný mandát by sa pre opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia Covid-19 mohol predĺžiť do 15. decembra. Do 152 príslušníkov ozbrojených síl by mohlo do operácie následne Slovensko vyslať v rámci nového príspevku. Návrh na zmenu mandátu a na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky schválila vláda.