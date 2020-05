Viera ľudí v proces výberu generálneho prokurátora je kľúčová, tvrdí Kolíková

Vypočutie kandidátov má vysielať verejnoprávna televízia.

18. máj 2020 o 18:15 SITA

BRATISLAVA. Pri vypočutí generálnych prokurátorov je kľúčové, aby ľudia uverili, že na základe procesu vypočúvania sa napokon urobí aj samotný výber. Uviedla to v pondelok po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Za dôležité považuje aj vytvorenie dostatočného priestoru na oboznámenie sa s námietkami, či zabezpečenie záznamu z vypočutia.

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) po pondelkovom rokovaní podotkla, že sa v rámci koalície dohodli na verejnom vypočutí, no dohoda na konkrétnom generálnom prokurátorovi nebude. Za stranu uviedla, že nechcú robiť „dohody za zatvorenými dverami“.

Ako poznamenala Remišová, vypočutie kandidátov na pozíciu prokurátora bude verejné. Vysielané by malo byť verejnoprávnou televíziou, aby si jednotlivých kandidátov mohli pozrieť všetci.

„Verejné vypočutie a následne všetci na verejnosti uvidia, kto je dobrým kandidátom a kto nie je dobrým kandidátom, pretože toto je jedna z najdôležitejších volieb tohto volebného obdobia,“ povedala.



Kolíková poznamenala, že v piatok 15. mája mala na svojom ministerstve stretnutia s viacerými koaličnými poslancami v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora. Dodala, že naprieč celou koalíciou panuje zhoda, aby sa verejné vypočutie konalo s dostatočným priestorom na spoznanie kandidáta a prípadne námietky a tiež, aby bol zo samotnej voľby aj záznam a otázky tak kládli aj ľudia mimo komisie.



„To, čo považujeme za úplne kľúčové, je práve to, aby toto vypočutie prebehlo tak, že všetci vieme uveriť, že bolo naozaj, a že na základe neho sa na konci dňa urobí výber a voľba tohto kľúčového človeka pre prokuratúru,“ povedala.

Dodala, že je pre ňu dôležité, aby to aj pre samotných prokurátorov bol človek, u ktorého budú mať sami istotu, že je na správnom mieste. Šéfka rezortu spravodlivosti odmietla uviesť v tejto súvislosti akékoľvek meno, pretože vyslovovaním mien sa podľa nej popiera celý proces výberu.



Funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára vyprší 17. júna. V súvislosti s novým šéfom generálnej prokuratúry sa skloňujú najmä mená Daniela Lipšica, Jána Šantu, Maroša Žilinku, Vasiľa Špirka či Jozefa Čentéša. Ten bol do funkcie generálneho prokurátora zvolený 17. júna 2011. Vtedajší prezident Ivan Gašparovič ho však odmietol vymenovať do funkcie. Ústavný súd 4. decembra 2014 rozhodol, že toto rozhodnutie bolo protiústavné.

Funkčné obdobie generálneho prokurátora trvá sedem rokov.