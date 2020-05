Poslanci schvália vedúcich delegácií do medzinárodných parlamentných organizácií

Poslanci zároveň rozhodnú o tom, či vezmú na vedomie výročné správy Tomanovej, Stavrovskej a Danielovej.

19. máj 2020 o 9:20 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes počas piateho rokovacieho dňa siedmej schôdze budú schvaľovať vedúcich delegácií do medzinárodných parlamentných organizácií.

Vedúcou stálej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy by mala byť poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO). Za vedúceho delegácie Parlamentného zhromaždenia NATO navrhujú poslanci Ľudovíta Gogu (Sme rodina).

Blahu vyškrtli zo zoznamu

Na čele delegácie Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) by mal stáť Peter Osuský (SaS).

Šéfom delegácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj by mal byť Marián Viskupič (SaS). Do funkcie vedúceho stálej delegácie Medziparlamentnej únie budú zákonodarcovia voliť predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).



Členovia zahraničného výboru parlamentu na svojom rokovaní z 13. mája vyškrtli poslanca Ľuboša Blahu (Smer) zo zoznamu radových členov v delegácii do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Toto rozhodnutie výboru ostro kritizoval aj predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer) Robert Fico. „Chápem, že sa boja inteligentných ľudí, ale dohody sú dohody, a mali by byť dodržiavané,“ povedal Fico. Podľa neho na túto vládnu „partičku“ neplatí nič iné len tvrdá, razantná, opozičná politika.

Skupiny priateľstva

Zákonodarcovia dnes budú taktiež schvaľovať návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voliť predsedov týchto skupín.

Napríklad, Marian Kotleba (ĽSNS) by mal byť šéfom skupiny priateľstva s arabskými krajinami. Skupinu priateľstva s krajinami Latinskej Ameriky a tiež s krajinami ako Kórejská ľudovodemokratická republika, Kambodža, Laos, Vietnam, Pakistan či Irán by mal zasa viesť Blaha.



Poslanci zároveň rozhodnú o tom, či vezmú na vedomie výročné správy za rok 2019 komisárky pre deti Viery Tomanovej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a predsedníčky Rady vlády pre vysielanie a retransmisiu Marty Danielovej.