Slováci budú do Rakúska a Česka potrebovať najviac štyri dni starý test

Kontroly sa vykonávajú náhodne.

19. máj 2020 o 13:10 SITA

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/6HFrgYyn.html

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Do Rakúska a Česka bude možné vycestovať s najviac štyri dni starým negatívnym testom na koronavírus.

Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) po telefonáte s rezortnými kolegami Alexandrom Schallenbergom a Tomášom Petříčkom.

Od 15. júna by však mali byť hranice týmto smerom úplne otvorené. Maďarsko sa zatiaľ v dohode o otváraní hraníc nespomína, rokovať s ním bude Korčok následujúci týždeň.

Slavkovský formát

Šéf rezortu diplomacie tiež zdôraznil, že Slovensko bude častejšie využívať takzvaný Slavkovský formát, ktorý sa skladá z Česka, Rakúska a Slovenska. Pomenovaný je podľa bitky pri Slavkove.



„Rakúsko včera zrušilo systematické kontroly, ostávajú povinnosti ako negatívny test, ale kontroly sa vykonávajú náhodne. V Česku stále platí zákaz pobytu cudzincov. Český kolega ma ale informoval, že od 26. mája bude umožnené prekročiť hranice s povinnosťou mať štvordňový test negatívny na Covid-19, kontroly budú tiež náhodné,“ oznámil minister.

Rokovanie týchto krajín sa volá Slavkovský formát a šéf diplomacie ho chce využívať častejšie.

„Tu v Bratislave bol podpísaný slávny Bratislavský mier po bitke pri Slavkove. Je to spolupráca, ktorá je zameraná na mnohé oblasti. Napríklad ako zlepšiť spoluprácu v infraštruktúre, cestnej a železničnej doprave,“ vysvetlil minister.

Podľa neho Slovensko naďalej ostáva súčasťou Visegrádskej štvorky (V4).

„Slovensko ostáva súčasťou Vyšehradu, je to aj programovom vyhlásení vlády, ale budeme úplne pragmaticky rokovať aj v iných formátov ako je napríklad tento,“ povedal minister s tým, že aj politický záver stretnutia je taký, že sa ministri zhodli na jeho častejšom využívaní:



„Niet sporu o tom, že ten vývoj je dobrý. No eufória musí byť sprevádzaná náležitou opatrnosťou, a to si uvedomujú aj naši partneri,“ ozrejmil minister.

Časová os

Podľa šéfa diplomacie však existuje aj časová os, ktorú mu rezortní kolegovia z Rakúska a Česka predstavili.

„Česko nasleduje rakúsky príklad a v polovici júna deklarujú otvorenie hraníc aj pre ostatné krajiny, Musíme sa doma dohodnúť, či po 15. júni umožníme rakúskym a českým občanom cestovať na Slovensko,“ informoval minister.

Podľa neho je dôležité si uvedomiť, že ak Česko a Rakúsko otvoria hranice a rovnako urobí napríklad aj Nemecko, vznikne 2-tisíc kilometrov dlhý koridor naprieč Európou.

Slovensko však bude so svojimi susedmi naďalej rokovať o možnostiach otvárania hraníc.

Uvoľňovanie koronaopatrení

Slovensko pokračuje v uvoľňovaní proti koronavírusu. Ako v pondelok na tlačovej konferencii uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO), od stredy 20. mája sa zavádza 4. fáza uvoľňovania.

Povolené tak budú za dodržiavania istých podmienok napríklad aj hromadné podujatia, kiná a divadlá s účasťou do 100 ľudí, vnútorné športoviská a plavárne pre športové kluby či verejné stravovanie v interiéroch.

Otvoria sa tiež všetky obchodné centrá, s výnimkou ich detských kútikov. Vonku a pri rozostupoch vyšších ako 5 metrov už nebude povinné nosenie rúšok a pri návrate spoza hraníc do 24 hodín nebude potrebný test ani karanténa.



Podmienka testu ani karantény nebude od štvrtka platiť pre občanov, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenska a odídu do Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka, Švajčiarska a vrátia sa do 24 hodín. Ako Matovič konštatoval, toto uvoľnenie umožní obchodné rokovania, návštevy rodín a blízkych.

Ide podľa neho o bezpečné krajiny, nemalo by tak hroziť riziko zavlečenia nákazy na Slovensko. Otvárajú sa zároveň aj vnútorné turistické atrakcie, okrem pavilónov v zoo a botanických záhradách. Rúška v interiéri budú naďalej povinné.