Pellegrini pripustil odchod zo Smeru, priznal názorový rozkol s Ficom

Expremiér chce ponúkať politiku, po ktorej je dopyt.

19. máj 2020 o 15:13 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini v utorok pripustil ako „jedno z riešení“, že by mohol odísť zo strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) po jeho neúspešnej kandidatúre na post predsedu strany.

V Smere-SD zatiaľ o termíne snemu podľa Pellegriniho nehovorili. Pred časom sa vyjadril, že by sa mal konať skôr a nemalo by sa čakať do decembra, kedy sa zvykne realizovať pravidelný výročný snem.

Odíde, ak ho požiadajú

Pellegrini hovorí, že diskusia, ktorú čaká Smer-SD, mu nespôsobuje žiadny stres.

„Idem do nej veľmi uvoľnený a s veľmi otvorenou hlavou a s jasnými životnými postojmi,“ povedal na brífingu Pellegrini pred budovou parlamentu.

Zdôraznil, že jeho povinnosťou je ponúkať politiku, po ktorej je dopyt. Ak o ňu nebude záujem ľudí, tak je podľa neho povinnosťou politika poďakovať a odísť.

„Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sme boli šťastní pri tom, čo robíme. A nie, aby ste sa silou-mocou, zubami nechtami držali nejakej funkcie. To si môžete privodiť len nejaké zdravotné problémy,“ mienil.

Ako ďalej pokračoval, keď začne cítiť, že ho už nechcú, silou-mocou sa nebude „driapať“. ‚Keď vycítim a ľudia mi povedia, vieš čo Pelle, choď už ty preč z politickej scény, zasalutujem, bolo mi cťou a idem,“ dodal.

Názorový rozkol s Ficom

Na otázku, kedy sa naposledy rozprával s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, odpovedal, že „v parlamente počas niektorých schôdzí, keď sme sa stretli“.

„Dokonca je úplne normálne, ak sa už naše politické svety začínajú rozchádzať a máme na niečo úplne iné názory,“ zhodnotil vzťah s Ficom.

Podľa neho sa niečo také stáva v civilizovanom demokratickom svete podstatne častejšie, ako sme zvyknutí na Slovensku.

Fico sa priamo nevyjadruje k ambíciám Pellegriniho viesť Smer-SD. Na konci apríla Fico uviedol, že chce zo Smeru-SD budovať výraznú a razantnú opozičnú stranu.

„Do vedenia strany dám všetky skúsenosti, ktoré som za posledné roky nabral a urobím všetko pre to, aby Smer-SD opäť vyhral nasledujúce parlamentné voľby,“ tvrdil Fico.