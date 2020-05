Via Iuris odporúča diskusiu o zmenách voľby generálneho prokurátora

Organizácia oceňuje snahu vlády o odpolitizovanie prokuratúry.

19. máj 2020 o 18:20 TASR

BRATISLAVA. Rozšírenie okruhu navrhovateľov a verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora považuje organizácia Via Iuris za prínosný a nevyhnutný krok k odpolitizovaniu prokuratúry.

Koaličný návrh novely však podľa organizácie obsahuje aj zmeny, ktoré neprešli odbornou diskusiou a vzbudzujú otázniky. Informovala o tom Katarína Žitniaková z Via Iuris.

Zvýšenie nárokov na kandidátov

Via Iuris zároveň oceňuje, že na kandidátov sa budú klásť vysoké nároky.

"Okrem odborných predpokladov budú musieť spĺňať aj osobnostné predpoklady na výkon tejto funkcie, ako napríklad to, že ich doterajší život dáva záruku, že budú funkciu generálneho prokurátora vykonávať riadne a čestne," uviedla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Kristína Babiaková.

Organizácia na druhej strane nepovažuje za vhodné, aby sa takáto zásadná zmena udiala bez širšej verejnej diskusie.

Diskusia ako princíp otvoreného vládnutia

Poslanecké návrhy, na rozdiel od tých vládnych, nemôže podľa Babiakovej odborná ani laická verejnosť pripomienkovať v riadnom procese.

"Funkcia generálneho prokurátora je jednou z kľúčových pozícií v štáte a keďže sa vláda vo svojom programovom vyhlásení prihlásila k princípom otvoreného vládnutia, diskusia o takejto zmene by mala byť samozrejmosťou," uviedla s tým, že ani zmena, aby generálnym prokurátorom mohol byť aj neprokurátor, neprešla žiadnou odbornou diskusiou.

Viaceré návrhy, ktoré obsahuje novela, je podľa Via Iuris potrebné vysvetliť, prípadne doplniť.

Advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová upozorňuje, že by bolo dobré bližšie špecifikovať, v čom má spočívať 15 rokov právnickej praxe pre kandidáta na tento post.

Odpolitizovanie

Dodala, že v okruhu navrhovateľov by mali byť v širšej miere zastúpení prokurátori. Takisto rozšírenie o nový dôvod odvolania generálneho prokurátora považuje Via Iuris za nesystémové a vágne.

"Uvedený návrh vzhľadom na jeho vágnosť podľa nášho názoru otvára priestor na politické zasahovanie do funkcie generálneho prokurátora zo strany poslancov, ako aj nový nástroj na rýchle zbavenie sa nepohodlného generálneho prokurátora," povedala Babiaková.

Organizácia má tiež problém s lehotami na zverejnenie informácií a vyhlásenie voľby.

Z novely zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorú predložili do parlamentu koaliční poslanci, vyplýva, že o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry SR by sa mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú.

Prejsť by mali verejným vypočutím na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Voľba generálneho prokurátora v pléne parlamentu by mala byť verejná.