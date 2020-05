Korčokovi sa nepáči debata o vytváraní minischengenov

Česko a Rakúsko oslovili Slovensko, aby boli hranice plne otvorené k 15. júnu.

20. máj 2020 o 16:06 SITA

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) poslancom na parlamentnom výbore pre európske záležitosti povedal, že sa mu nepáči debata o minischengenoch.

Rovnaký postoj prezentoval aj predseda parlamentného výboru Tomáš Valášek (Za ľudí), ktorý sa vyslovil za návrat Slovenska k slobodnému pohybu osôb na hraniciach v rámci Schengenu, ale nie za cenu ohrozenia zdravia slovenských občanov.

Ministrovi sa nepáči myšlienka minischengenov

Korčok poslancov informoval, že Česko a Rakúsko oslovili Slovensko, aby boli hranice plne otvorené k 15. júnu.

„Treba si uvedomiť, že ak otvoríme hranice so susedmi, Slovensko sa stáva priamo závislým na tom, ako naši susedia nastavia kritériá voči ich susedom. Ak Rakúsko a Česko otvoria hranice s Nemeckom a Nemecko má otvorené hranice s Belgickom, tak sú to veci, ktoré musíme brať do úvahy,“ priblížil Korčok.



Valášek povedal, že vníma obavy pred vytváraním ostrovčekov krajín, tzv. minischengenoch, v rámci ktorých sa dá pohybovať.

„Hrozí, že sa stanú permanentnou črtou a nikdy by nemuselo prísť k návratu Schengenu, ako sme ho poznali pred štyrmi či piatimi mesiacmi,“ vyhlásil Valášek.



Pre europoslanca Michala Šimečku (Progresívne Slovensko), ktorý sa zúčastnil rokovania výboru spolu s ďalšími europoslancami, je kľúčové, aby Slovensko a celá Európa sa čo najskôr vrátili plnému obnoveniu slobody pohybu na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.



Vláda dnes schválila nariadenie rezortu vnútra, že kontroly na hraniciach s Rakúskom, Českom, Poľskom a Maďarskom sa predĺžia do 26. júna.

Podľa Korčoka je veštením z krištáľovej gule, či by Slovensko otvorilo hranice s Rakúskom a Českom už 15. júna.

„Čas je dnes udávaný epidemiologickými číslami,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Všetko záleží od vývoja pandémie

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) upozornil, že uvoľňovanie reštrikcií na hraniciach závisí nielen od situácie na Slovensku, ale aj od štátov, ktorých by sa toto uvoľnenie týkalo.

„Je otázka, do akej miery budeme otvárať hranice. My pre iné štáty nepredstavujeme riziko. V iných krajinách je situácia horšia a podľa našich epidemiológov je to riziko,“ vysvetlil Mikulec.

Podľa neho je predčasné teraz hovoriť, ako to bude s dovolenkami slovenských občanov v Chorvátsku a Slovinsku. „Možno povieme OK, ale počítajte s tým, že budete musieť ísť do domácej karantény,“ poznamenal Mikulec.

Dodal, že ďalší postup bude závislý aj od vývoja epidemiologickej situácie v týchto krajinách.



Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) na výbore poukázal na diskusiu o celoeurópskej aplikácii na monitorovanie ľudí nakazených koronavírusom.

Podľa neho by takáto aplikácia pomohla pri obnovení slobodného pohybu ľudí v rámci schengenského priestoru.

Minister Mikulec reagoval, že rezort vnútra vie o debate o celoeurópskej aplikácii. „Otázka je, kedy to bude použiteľné a v akej miere,“ dodal Mikulec.