Ministerstvo pomôže školám s rúškami pri opätovnom otváraní

Otvorenie škôl od 1. júna budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia.

20. máj 2020 o 16:33 TASR

Za vytvorenie a udržanie bezpečného prostredia pre žiakov aj pedagógov na konkrétnej materskej alebo základnej škole v súlade s aktuálnymi predpismi je zodpovedný jej zriaďovateľ.

Platí to aj pre zabezpečenie dostatočného množstva ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekcie či ďalších pomôcok, ktoré si bude vyžadovať prevádzka škôl v júni.

TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Rezort školstva v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl.

"Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Podrobné informácie o rozsahu, objeme, dostupnosti alebo o spôsobe distribúcie tejto materiálnej pomoci školám uverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v pondelok 25. mája.

O ďalších možnostiach pomoci v nasledujúcich júnových dňoch bude ministerstvo školstva priebežne informovať školy a ich zriaďovateľov po dohode so Správou štátnych hmotných rezerv.