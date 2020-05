Dobré ráno: V Banskej Bystrici chcú miesto Fica Pellegriniho

Fico Smeru šéfuje od jeho založenia.

21. máj 2020 o 23:14 Nikola Bajánová

História Smeru sa opakuje. Pred rokom sa takto v máji z východu ozvali do vnútra strany členovia, ktorí žiadali odchod Roberta Fica z vedenia.

Tentokrát sa ozvala skupina z Banskej Bystrice, ktorá už verejne pred médiami žiada prakticky to isté a dokonca hovorí, že ak Peter Pellegrini neuspeje na sneme, odídu do jeho novej strany s ním.

O tom, čo sa to v Smere zase deje, sa Nikola Bajánová rozprávala s politológom FiF UK Erikom Lášticom, s ktorým sme sa spojili na diaľku.

Syn generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára Juraj je od konca minulého roka prokurátorom na okrese v Bratislave. Do funkcie ho vymenoval otec po úspešnom zvládnutí výberového konania. Ako čakateľ prokuratúry mal podľa zákona absolvovať trojročnú prax, tú mu však skrátili. Ak by ju dodržal, rozhodoval by o jeho prijatí zrejme už nový šéf prokuratúry.

Odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v seneckom okrese znečistil podzemné vody. Minister životného prostredia Ján Budaj tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli.

Aj nový predseda českého Senátu Miloš Vystrčil hovorí o tlaku zo strany Číny. Vystrčil, podobne ako jeho predchodca – zosnulý Jaroslav Kubera – podporil taiwanskú prezidentku. V rozhovore pre SME vysvetľuje, že to nebolo z trucu. Práve za plánovanú návštevu Taiwanu bol na Kuberu vyvíjaný neprimeraný nátlak z čínskej ambasády, ktorý sa podľa Kuberovej manželky a dcéry podpísal pod jeho smrť.

Prezidentské voľby v Poľsku budú 28. júna. Ak žiaden z kandidátov nezíska 50 percent hlasov, o dva týždne neskôr sa uskutoční druhé kolo. Voľby sa mali pôvodne konať 10. mája, pre pandémiu koronavírusu ich však odložili.

Blíži sa výročie atentátu na tretieho najmocnejšieho nacistu, ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Operácie Anthropoid sa zhostili československí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Ich príbeh má pritom aj takmer neznámu kapitolu, po ktorej zahraničná reportérka denníka SME Nina Sobotovičová pátrala na anglickom vidieku. Hrdinovia akcie Anthropoid však zďaleka neboli jedinými Čechoslovákmi, ktorí si vyslúžili obdiv Spojencov. Ako žili Gabčík s Kubišom v Anglicku, kým ich poslali zabiť Heydricha? To a ešte oveľa viac sa dočítate v prílohe Víkend sobotňajšieho denníka SME. A spomeniem aj Rádio Slovakia International, ktoré pri tejto príležitosti vydalo sériu podcastov s názvom ‘We shall never surrender’.

