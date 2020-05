Učiteľom by platy podľa Gröhlinga klesať nemali, ich zvyšovanie je otázne

Či sa budú mzdy zvyšovať, je otázkou štátneho rozpočtu.

22. máj 2020 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Učiteľom by platy nemali klesať, no ich prípadné zvyšovanie bude ešte otázkou ďalších diskusií. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Pripomenul, že sa viackrát vyjadril, že chce garantovať platy na súčasnej úrovni. Či sa budú mzdy pedagógov za určitých podmienok zvyšovať, je podľa neho otázkou štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva v januári 2019 zvýšilo platové tarify o desať percent všetkým učiteľom. Podobné zvýšenie nastalo aj v januári 2020. V septembri 2019 ministerstvo zdvihlo platy o 9,5 percenta aj nastupujúcim pedagógom.

Gröhling podľa vlastných slov vnímal kritiku, že sa do programového vyhlásenia vlády (PVV) nedostala garancia zvyšovania miezd a jej forma. Hovorí, že pri jeho vypracovaní fungovali vo vypätej situácii, keď museli predložiť 18 návrhov zákona a riešiť problémy súvisiace s koronou.

„Riešili sme prijímačky, maturity, a tak ďalej a nebolo dostatočne veľa času na to, aby sme si vydiskutovali, že ktoré je to percento, ktoré vieme naozaj garantovať s nejakou víziou aj vývoja štátneho rozpočtu,“ uviedol. Zároveň dodal, že aj keď v roku 2016 PVV obsahovalo garancie zvyšovania miezd pedagógom, realita bola iná.



Podľa Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe Útvaru hodnoty za peniaze mzdy slovenských učiteľov zaostávajú za medzinárodným štandardom, no rastú rýchlejšie ako platy verejných zamestnancov.

Podľa analytikov rozdiely vidno najmä na mzdách učiteľov materských či vysokých škôl. Najvýraznejší medzinárodný rozdiel v platoch učiteľov je pri tých, ktorí učia na predprimárnom stupni vzdelávania. Ako poznamenávajú analytici, títo učitelia však majú vo väčšine krajín aj vyšší požadovaný stupeň vzdelania.



Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení v nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov zaviazala zabezpečiť aj ich adekvátne ohodnotenie.

Chce taktiež vytvoriť podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možností štátneho rozpočtu.