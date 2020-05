Kolíková chce zlepšiť skúmanie majetku sudcov, možno sa pozrú aj na účty

Ministerka narážala aj na Jankovskú, ktorá nijako nevysvetlila stotisícový dar.

22. máj 2020 o 12:26 TASR

BRATISLAVA. Efektívnejšie majetkové priznania sudcov, vrátane možnosti pri pochybnostiach skúmať bankové účty, previerky, ktoré nebudú odporovať rozhodnutiu ústavného súdu a spresnenie kompetencií Súdnej rady Slovenskej republiky pri preverovaní sudcov.

Aj takto si predstavuje zlepšenie sudcovského stavu ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

V súvislosti s reformou je podľa rezortu spravodlivosti dôležité vyriešiť, ako hlboko možno zájsť pri preverovaní majetkových priznaní sudcov a ich rodinných príslušníkov.

Dar by sa vysvetľoval pred radou

"Máme situáciu, kedy vieme, že sa prepisujú majetky na blízkych a potom za tých blízkych nejdeme ďalej," uviedla Kolíková pred novinármi. Ministerka chce rozšíriť možnosti súdnej rady, aby mohla skúmať zdroje majetku rodinných príslušníkov sudcov.

Narážala pritom aj na príklad bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorá čelí vo väzbe trestnému stíhaniu pre korupčné trestné činy.

Práve ona uviedla vo svojom majetkovom priznaní za rok 2018 finančný dar v hodnote 100-tisíc eur, ktorý nijako nevysvetlila.

Po novom by mohla podľa Kolíkovej súdna rada pri podobných podozreniach sudcu predvolať, aby vysvetlil, odkiaľ finančný prírastok je.

"A že ak neobstojí v tom vysvetlení dôveryhodne, tak môže nastať ďalšie preverovanie. Tak, že sa pozrú prevody niekoľko rokov dozadu na osobných účtoch a potom sa pôjde hlbšie," doplnila ministerka.

Podobný princíp by slúžil aj ako prevencia. Každý sudca by podľa Kolíkovej vedel, čo ho môže čakať. "Pre niektorých to možno bude znamenať, že nám zo systému odídu, že sa im to nebude páčiť z nejakého dôvodu. Pre druhých to možno bude znamenať, že to, čo sa mi javilo, že sa dá, tak sa už teraz nedá," dodala.

Sudcov je viac ako tisíc, postupovať sa má hierarchicky

V súvislosti s preverovaním majetku sudcov a previerok ako takých považuje ministerka za dôležité, aby sa mechanizmus vôbec dal realizovať v dohľadnom čase, vzhľadom na fakt, že je v slovenskej justícii viac ako tisíc sudcov a aby sa postupovalo hierarchicky.

Pri previerkach stále ostáva problém rozhodnutia ústavného súdu z roku 2019. Vtedy plénum konštatovalo neústavnosť previerok, ktoré zaviedla ešte druhá vláda Smeru.

Napriek tomuto rozhodnutiu vníma Kolíková dostatočný priestor pre súdnu radu, avšak nemá ho dostatočne v zákone špecifikovaný.

"Ten priestor, ktorý je teraz daný na určitý výklad, tak my ho presne popíšeme, aby ohľadom toho nebolo nejasno, aby každý vedel, čomu bude a môže čeliť," uzavrela Kolíková.