Správy, ktoré zaujali cudzincov.

22. máj 2020 o 13:55 The Slovak Spectator

1. Niekedy sme ako detektívi. Prečítajte si príbeh top audítorky Kataríny Kaszasovej: From dissident’s granddaughter to Slovakia’s top auditor

2. Doma dobre? Fanúšikovia Pary v novom klipe ukazujú, ako trávia čas počas pandémie: A Slovak band revamps old song with special coronavirus clips

3. Mladá Slovenka povedie delegáciu EÚ na samite: The EU delegation for the Youth 20 Summit will be led by a Slovak

4. Talentov je veľa, podpory málo hovorí podcaste slovenský vedec Erik Szabó: Science in Slovakia: Plenty of talents, minimal support

5. Milovaná deťmi aj dospelými. Prejdite sa populárnou Prosieckou dolinou: Scale ladders and waterfalls in Liptov's popular Prosiecka valley

6. Asteroid nesie meno slovenského vedca: Asteroids approach our planet almost daily. Collision is unlikely

7. Aj taliansky festival Dolce Vitaj sa prispôsobil koronavírusu. V uliciach Bratislavy vystavuje unikátne fotografie: Federico Fellini’s Oscar-winning film hits Bratislava’s streets

8.Čo odborníci vyčítajú novým pravidlám pre voľbu prokurátora: Non-prosecutors for general prosecutor? New law faces criticism

9. Aké technologické zmeny majú najväčší potenciál posunúť Slovensko vpred? Transformative technologies and Slovakia’s path towards an innovative economy

10. Slovenské hrady v čase korony. Čo potrebujete vedieť pred návštevou: Slovakia’s castles welcome back visitors, with disinfection

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.