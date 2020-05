NAKA naznačuje, že zatkla sériového vraha, bola by to rarita

Metódy, ako vytvoriť profil vraha, vyvíjala FBI.

24. máj 2020 o 17:34 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Prvou obeťou bola podľa vyšetrovania jeho partnerka, ktorú v roku 2010 zaškrtil, potom rozštvrtil a spálil. O dva roky neskôr podobne zabil matku jedenapolročnej dcéry. Neskôr ešte zaškrtil bývalého partnera svojej poslednej priateľky.

Miroslav Lehotský sa k vraždám priznal, keď ho zavreli za týranie dieťaťa. O jeho prípade informovala polícia na facebooku s tým, že vyšetrovanie ukončila a že by mohlo ísť o sériového vraha.

Ak by sa preukázalo, že Lehotský je naozaj sériový vrah, bola by to na Slovensku rarita. Nie každý viacnásobný vrah, ako sú napríklad niektorí mafiáni, je totiž aj sériový vrah, hovorí forenzný psychológ a súdny znalec Anton Heretik.

„Našťastie je to u nás ojedinelé. Za posledné roky som na takýto prípad nenarazil,“ povedal Heretik.

Kto je sériový vrah

Výskum správania sa sériových vrahov prebieha od sedemdesiatych rokov najmä v USA a vo Veľkej Británii. Toto obdobie zachytáva aj úspešný americký seriál Mindhunter, sčasti postavený na skutočných prípadoch.