Smer má svoje hviezdne hodiny za sebou, tvrdí Maďarič

Zo Smeru odišli v parlamentnej histórii dvaja poslanci. Prvým bol Maďarič a druhým Ján Podmanický.

23. máj 2020 o 10:33 SITA

BRATISLAVA. Strana Smer má určite svoje „hviezdne hodiny“ za sebou. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal exminister kultúry a bývalý člen Smeru Marek Maďarič s tým, že roky dozadu prognózoval, že strana sa uberá cestou pozvoľného úpadku.

Maďarič nechce dávať rady, ako by mali v Smere vyriešiť situáciu, keď sa schyľuje k súboju Roberta Fica s Petrom Pellegrinim o pozíciu šéfa strany.

„Kým som tam bol, snažil som sa veci ovplyvniť možno aj v kritických chvíľach, ktoré Smer prežíval dva roky dozadu a aj skôr,“ uviedol Maďarič.

Situácia sa vyhrocuje

Podľa expolitika spor medzi Ficom a Pellegrinim bol zrejmý aj pred februárovými parlamentnými voľbami.

Za nóvum označil vyhrotenie situácie, kedy Pellegrini otvorene hovorí o vystriedaní Fica na čele a ak sa mu to nepodarí, tak môže zo strany odísť. Maďarič by považoval „za veštenie“ teraz hovoriť o tom, či Pellegrini neodíde zo strany skôr a k súboju na sneme ani nedôjde.



Súčasný predseda strany Fico má silnú pozíciu medzi členmi, otázka preto znie, či by dokázal Pellegrini Fica poraziť. Podľa Maďariča mohlo dôjsť k určitým posunom.

„V takýchto chvíľach rozhoduje aj to, kto navštívi stranícke organizácie a rozpráva sa s členmi. Je otázka, či sa do takéhoto niečoho pustí Robert Fico a Peter Pellegrini a ako budú presvedčiví. Je tiež otázka, akým spôsobom budú na snem vyberaní delegáti, kto to bude mať na starosti, pretože aj to je dôležitá vec,“ myslí si Maďarič.



Podľa neho Pellegrini viaže na seba veľkú časť voličov Smeru a možno aj členov strany a ak by založil vlastný politický subjekt, bol by priamou konkurenciou Smeru.

„Otázka je, ako by Peter Pellegrini politicky nastavil svoju stranu a či by to nastavenie posilňovalo možnosť prechodu voličov k nemu, alebo by umožnil, aby voliči zvyknutí na istú politiku zostali pri Robertovi Ficovi. To neviem predpovedať,“ poznamenal Maďarič.

Podmanický odišiel po kritike

Zo Smeru v doterajšej histórii odišli dvaja poslanci. Prvým bol Maďarič v minulom volebnom období a tento týždeň Ján Podmanický.

Ten spolu s poslancom Mariánom Kérym (Smer) ohlásili založenie platformy hodnotovej politiky s dvomi poslancami strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita, ktorí sa do parlamentu sa dostali na kandidačnej listine Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).



Podľa Maďariča sa na jednu tlačovku Podmanického spolu s opozičnými poslancami vzniesla okamžitá mediálna kritika straníckych kolegov, ktorá bola doslova vyháňaním zo strany.

„Tak sa rozhodnutiu Jána Podmanického nečudujem. Namiesto toho, aby s ním podpredsedovia strany komunikovali, rovno začali cez médiá hovoriť, že by mal vyvodiť zodpovednosť a odísť zo strany,“ uviedol Maďarič.

Ako ďalej povedal, od predsedu strany Roberta Fica by čakal, že sa ozve a situáciu upokojí aj vzhľadom na to, že Podmanický bol krajským predsedom strany. „Možno Jánovi Podmanickému chýbal takýto verejný hlas predsedu,“ dodal Maďarič.



Fico súčasné dianie v strane verejne nekomentuje. Podľa Maďariča to Fico v istých situáciách občas robil. „Keď bol nejaký problém alebo potenciálny konflikt, stiahol sa. Nechal iných vyjadriť sa, a potom zaujal stanovisko,“ uzavrel Maďarič.

Prepracoval sa do čela strany

Politickú kariéru začal Maďarič v Smere v roku 2000. Najskôr bol hovorcom strany, šéfom tlačového oddelenia. V roku 2006 viedol volebný tím strany.

Postupne sa vypracoval na jedného z podpredsedov strany a človeka, ktorý formoval ideovú tvár strany.

V roku 2017 sa Maďarič na sneme vzdal pozície podpredsedu strany. Hovoril o potrebe zmien v strane vrátane jej vedenia.

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá sa udiala vo februári 2018, sa vzdal kresla ministra kultúry.

Vravel, že sa nevie vyrovnať s tým, že za jeho pôsobenia ako ministra kultúry bol zavraždený novinár. Vrátil sa do parlamentu.

Postupne sa začal čoraz viac vzďaľovať od politiky Smeru i vládnej koalície. V októbri 2018 zo Smeru vystúpil a stal sa nezávislým poslancom. Vo februárových parlamentných voľbách sa o pozíciu poslanca neuchádzal.