Kolíková navrhuje zmeny pri justičných čakateľoch

Ministerka chce pozíciu otvoriť aj iné právnické povolania.

23. máj 2020 o 21:20 TASR

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nie je spokojná so súčasnou úpravou inštitútu justičného čakateľa a navrhuje zmeny. Chce, aby bola pozícia otvorená a neuzatvárala justíciu.

"Chcem, aby tu bol priestor pre pozíciu, v ktorej budeme pripravovať budúcich sudcov, ale táto pozícia by mala znamenať, že je absolútne otvorená a neuzatvára justíciu," uvádza Kolíková.

Jej predstava je, že by mohol byť justičným čakateľom človek, ktorý má za sebou odbornú skúšku aj z iného právnického povolania, či už je to skúška advokátska alebo prokurátorská.

"Bolo by to niečo ako štátom platená stáž, v ktorej sa bude pripravovať na výberové konanie, ktoré bude tak či tak otvorené pre každého," doplnila ministerka.

Ten, kto by na takúto pozíciu prešiel, by mal po novom možnosť sa osobitne venovať iba súdu v rámci určitého časového obdobia a následne by mohol ísť do výberového konania, kde by bol aj s ostatnými uchádzačmi.

Podľa súčasnej legislatívy nie je možné do funkcie justičného čakateľa prijať toho, kto už zložil justičnú, advokátsku alebo notársku skúšku.

Samotný inštitút sa naposledy menil novelou zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá vstúpila do účinnosti na začiatku roka. Zmeny sa vtedy dotkli aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa.

Zároveň sa vďaka novele zvýšil poplatok pre školiteľa justičných čakateľov. Nová legislatíva upravila aj predpoklady a požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa.