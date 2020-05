Do domácej karantény prešlo do nedeľného rána cez Berg 84 ľudí

24. máj 2020 o 11:33 TASR

BRATISLAVA. Do domácej karantény prešlo od sobotňajšieho (23. 5.) večera do nedeľného rána do 7.00 h 84 osôb.

Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informuje na sociálnej sieti.

"Ani policajti, ani programátori nehlásia žiadnu výraznú chybu. Vieme o konkrétnych problémoch, ktoré sa týkajú jednotlivcov," uvádza rezort vnútra. O spustení prechodu do eKarantény cez ďalšie hraničné priechody plánuje ministerstvo informovať čoskoro.

Domáca karanténa bola v sobotu večer čiastočne spustená pre ľudí s telefónmi s operačným systémom Android za podmienky, že prejdú cez hraničný priechod Berg - Petržalka.

Aplikácia eKaranténa nebola k nedeľnému ránu oficiálne schválená spoločnosťami Google a Apple.