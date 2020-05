Viskupič sa ospravedlnil za problémy s eKaranténou, Blanár ju označil za zlyhanie

Viskupič poznamenal, že sa počas aktuálnej situácie učia za pochodu.

24. máj 2020 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Vláda podľa poslanca Národnej rady SR (NR SR) a podpredsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer) Juraj Blanára hazarduje s dôverou občanov.

Reagoval tak v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 na problémy počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou.

Spustenie eKarantény označil za manažérske zlyhanie. Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, Marián Viskupič (SaS), sa občanom ospravedlnil za spôsobené nepríjemnosti pri spustení smart karantény a uznal, že vláda chybu skutočne urobila.

Termín neboli schopní naplniť

„Avizovali sme termín, ktorý sme neboli schopní naplniť, a toto sa nedá nazvať inak ako chyba,“ povedal.



Viskupič poznamenal, že sa počas aktuálnej situácie „učia za pochodu“.

„Samozrejme, pri takto citlivých veciach je dobré najprv mať finálne a funkčné riešenie, až potom avizovať termín,“ povedal.

Vláda podľa neho robí maximum, a smart karanténa je tak zatiaľ spustená aspoň pre mobily s operačným systémom Android. Dúfa, že v krátkej dobe ju spustí aj druhý poskytovateľ.



Vývoj smart karantény je podľa Viskupiča správne a dobré riešenie. Aplikácia sa môže využiť aj v budúcnosti. „S vývojom smart karantény sa aj preto ponáhľame, aby nahradila tú štátnu,“ uviedol.

Podotkol, že ide o riešenie, vďaka ktorému bude môcť Slovensko reagovať na podobné krízy aj v budúcnosti.

Blanár: Ide o manažérske zlyhanie

Blanár odmieta tvrdenia, že sa vláda „učí za pochodu“, keďže v prípade smart karantény ide podľa neho o manažérske zlyhanie.

Poukázal na to, že informačná stránka korona.gov.sk v sobotu do 19:00 nebola aktualizovaná.

Podľa neho vláda v prípade eKaratnény neberie na seba zodpovednosť a presúva ju na plecia používateľov. Tí musia totiž podpísať dokument, v ktorom sa oboznamujú s tým, že aplikácia nie je potvrdená od systému.

Zákaz nedeľného predaja

Viskupič v relácii v súvislosti so zákazom nedeľného predaja upozornil na analýzu občianskeho združenia INESS, podľa ktorej by mohlo pre takýto zákaz prísť o prácu štyritisíc ľudí. Podotkol, že by sa nemal vyberať jeden segment ľudí, ktorí v nedeľu pracovať nebudú, a že by sa najmä nemalo siahať na právo ľudí pracovať.

Uzákonenie zákazu predaja v nedeľu ide podľa neho proti ekonomike a proti ľuďom.

Opozičný poslanec Blanár však zákaz nedeľného predaja podporuje. Odmieta, že by sa tým zvýšila nezamestnanosť a poukázal na to, že zákaz predaja počas sviatkov tento efekt nemal.

„Ja som za, aby sa ‚nedele zatvorili‘ a nemyslím si, že to bude mať taký dopad, ako hovoríte. Ľudia si len odložia tie nákupy, ale budú nakupovať tak či tak všetko to, čo potrebujú,“ povedal.