Majitelia fitnescentier dopravu spomalia, z blokády upustili (foto)

Majiteľom fitnescentier sa nepáči, že stále nemôžu otvoriť prevádzky.

25. máj 2020 o 8:27 (aktualizované 25. máj 2020 o 9:10) TASR

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/jvdzBCOz.html

BRATISLAVA. Situáciu na cestách komplikuje ohlásená protestná akcia majiteľov fitnescentier, ktorí sa postupne presúvajú po D1 do hlavného mesta.

Majitelia fitnescentier, ktoré sa nedostali ani do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení a stále sú zavreté, sa rozhodli štrajkovať.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pozval majiteľov fitnescentier na stretnutie na úrad vlády, ak o to majú záujem. Napísal to na sociálnej sieti po tom, ako sa rozhodli nezablokovať diaľnicu pri vstupe do Bratislavy.

"Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou," povedal premiér. Zároveň sa poďakoval za to, že majitelia fitnescentier odmietli "politizáciu čisto hygienickej otázky".

Matovič ešte v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že ak budú majitelia fitnescentier blokovať v pondelok diaľnicu, predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom.

Ak D1 blokovať nebudú, navrhne ich odškodnenie. Podotkol, že o otvorení fitnescentier rozhodne iba konzílium odborníkov. To bude zasadať v pondelok dopoludnia.

Premiér dodal, že v prípade, ak konzílium nechá fitnescentrá zatvorené, tak je pripravený v koalícii presadiť odškodné v podobe voľných permanentiek pre osoby nad 40 rokov. Štrajkujúci žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.