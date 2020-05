Zákaz chovu v osadách je protiústavný, tvrdí zvieracia ombudsmanka

Problém nelegálneho chovu zvierat, ako aj samotného týrania, je celospoločenský.

25. máj 2020 o 11:41 SITA

BRATISLAVA. Podľa iniciatívy Zvieracieho ombudsmana (ZO) je zákaz chovu zvierat v rómskych osadách protiústavný. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala Natália Babicová z PR tímu ZO.

Uviedla to v reakcii na prípad utýraných psov v osade v Huncovciach, ktorý spustil kritiku občanov. Tí iniciovali dve petície, v ktorých žiadajú zákaz chovu zvierat v osadách. Nateraz ich podpísalo takmer 50-tisíc ľudí.

Ombudsmanka kritizuje petíciu

S obsahom petícií, tak ako sú momentálne neformulované, sa ZO nestotožňuje. Zdôrazňuje však, že situáciu súvisiacu s týraním zvierat v sociálne vylúčených komunitách je potrebné urgentne riešiť.

„Iniciatíva podporuje účel, ktorý petícia sleduje, a to zastavenie týrania zvierat, no je potrebné ho dosiahnuť zákonným spôsobom. Zvierací ombudsman sa obáva, že znenie, ktoré bolo zverejnené v internetových petíciách, je v rozpore s Ústavou. Nie je totiž možné chovateľom zakázať chovať zviera len na základe toho, kde majú bydlisko,“ píše sa v tlačovej správe.



Babicová uvádza, že s momentálnou formuláciou obsahu petícií sa ZO nestotožňuje, no zdôrazňuje, že situáciu súvisiacu s týraním zvierat v sociálne vylúčených komunitách je potrebné urgentne riešiť.

Podľa ZO chovateľom, ktorí spáchajú tyranské skutky, musia byť zvieratá okamžite zhabané a zároveň im musí byť nariadený zákaz chovu. Aby sa podobným skutkom predchádzalo, odporúča iniciatíva nasledovať rakúsky systém.

ZO spolupracuje s viedenskou zvieracou ombudsmankou, ktorá informovala o ich systéme, podľa ktorého musí v niektorých rakúskych krajoch každý, kto chce chovať psa, prejsť skúškou a povinným výcvikom.

Problém sa netýka len osád

Podľa ZO je problém nelegálneho chovu zvierat, ako aj samotného týrania, na Slovensku celospoločenský a netýka sa len rómskej komunity.

„V rómskych osadách je vzhľadom na dlhodobú segregáciu rómskej menšiny tento problém prirodzene najvypuklejší, to však nie je dostatočný dôvod na spustenie petície v takej podobe, ako bola formulovaná. Ak hovoríme o zákaze chovu a odňatí zvierat tyranom, hovorme o takomto kroku všeobecne,“ uvádza ombudsman.

Dodáva, že opakovane však v tejto súvislosti naráža na neochotu kompetentných orgánov, pre ktoré ochrana zvierat nie je prioritnou témou.

Iniciatíva preto vyzýva štát, aby v tejto veci neodkladne konal a navrhol opatrenia súvisiace s chovom spoločenských zvierat. ZO štátu ponúka odbornú podporu.



V stredu 20. mája informoval ZO o prípade dvoch utýraných psov v osade v Huncovciach. Pracovníci Československého kastračného programu (ČSKP) našli v osade dva kruto utýrané psy.

Jedno zviera po prevoze na veterinárnu kliniku zraneniam podľahlo a druhé museli pre vážne zranenia eutanázovať. ZO spolu a ČSKP podal vo veci trestné oznámenie.

Po zverejnení prípadu sa na páchateľov, ale aj na celú rómsku komunitu, spustila vlna kritiky a internetom sa začali šíriť dve petície za zákaz chovu zvierat v osadách, ktoré aktuálne podporilo takmer 50-tisíc ľudí.

Iniciátori petícií na ich podporu vyzývajú aj iniciatívu ZO.