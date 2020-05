Majitelia fitnescentier budú rešpektovať rozhodnutie konzília

Premiér Igor Matovič sa stretol s majiteľmi fitnescentier.

25. máj 2020 o 13:36 (aktualizované 25. máj 2020 o 13:56) TASR, SITA

BRATISLAVA. Vláda i majitelia fitnescentier budú spoločne rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov v prípade možného otvorenia týchto športových prevádzok.

Verdikt by mal byť známy o 15.00 h. Po stretnutí so zástupcami Únie fitnescentier Slovenska to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Podľa pôvodného plánu by mali byť fitnescentrá otvorené v rámci štvrtej vlny uvoľňovania opatrení 3. júna.

Matovič doplnil, že ak by to tak bolo, otvoril by v koalícii a na rokovaní vlády otázku ohľadne hľadania pomoci pre vnútorné športoviská a aj pomoci vo forme poukážok pre ľudí, ktorí bežne fitnescentrá nenavštevujú.

„Nikto nechce ubližovať fitnescentrám alebo zariadeniam, v ktorých sa šport vykonáva v interiérových priestoroch. Som rád, že sa toto stretnutie uskutočnilo a vymenili sme si vlastné názory za účelom vyriešenia situácia a dosiahnutia obojstrannej spokojnosti," povedal premiér.



Majitelia fitnescentier na pondelok ohlásili plán zablokovať diaľnicu do Bratislavy smerom k Triblavine s cieľom odstaviť celú dopravu.

Z pôvodného plánu napokon, aj po premiérových výzvach, upustili a dopravu „len“ spomalili. Docieliť chceli, aby sa v rámci uvoľňovania opatrení súvisiacich so šírením ochorenia Covid-19, otvorili aj fitnescentrá.



Predseda ÚFS Pavel Kiseľ na tlačovke ozrejmil, že na rokovaní s premiérom našli spôsob, ako navzájom komunikovať a ako vyhovieť ich požiadavkám.

„Ďakujeme pánovi premiérovi za prijatie, lebo to nebola jeho povinnosť. Chcem zdôrazniť, že dnešná akcia bola úplne apolitická," dodal Kiseľ.

Reagoval tým na prítomnosť auta s označením opozičnej politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktoré išlo v protestnej kolóne.