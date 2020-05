Horské chaty otvárajú, ubytovanie zatiaľ mnohé neposkytujú (zoznam chát)

Text pôvodne vznikol pre magazín Hikemates.com

Po viac ako dvoch mesiacoch sa služby na horách začínajú vracať na úroveň spred krízových opatrení. Od 20. mája sa uvoľnili ďalšie opatrenia, čo znamená, že aj v horách nájdete viac služieb ako doteraz.

Končí sa povinný okienkový predaj a viaceré horské chaty tak avizujú, že obsluhovať budú aj vo vnútorných priestoroch. Zoznamy nájdete na konci článku.

Začnime ale rúškami. Tie už po novom nie sú na verejnosti a teda ani v horách, kde už platil uvoľnenejší režim povinné.

„Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti viac ako 5 metrov) od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné,“ píše sa na vládnej stránke o opatreniach.

V reštauráciách a iných vnútorných priestoroch sú rúška naďalej povinné. No pri konzumácii jedál si môžeš rúško zložiť.

Podmienky prevádzky reštaurácií

Ako píše na svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva reštaurácie môžu mať otvorené od 6:00 do 22:00.

Treba sa ale pripraviť na to, že do reštauračných priestorov chát sa zmestí oveľa menej hostí ako za normálnych okolností, medzi stolmi musí totiž byť odstup aspoň dva metre a za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi. Toto bude asi platiť najmä na horských chatách – „pri jednom stole môžu sedieť aj viacerí ľudia, ak sa zabezpečí odstup minimálne 2 metre“.

Chaty bývali často preplnené, no pri týchto opatreniach to tam bude ešte náročnejšie ako doteraz, preto by sa mal každý z nás turistov vyzbrojiť trpezlivosťou a toleranciou.

Personál to tiež nebude mať ľahké – musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky, „po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu,“ píše ďalej ÚVZ.

Pravidlá ubytovania

Ani po uvoľnení opatrení sa pravidlá pre ubytovanie nemenia. Preto zatiaľ mnohé horské chaty nebudú môcť ubytovávať. Nespoliehaj sa preto na ubytovanie v nich a situáciu si vždy prever pred túrou.

Ubytovacie zariadenia môžu od 20. mája aj naďalej ubytovávať už aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín, zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení.

Viaceré horské chaty a útulne z pochopiteľných dôvodov nespĺňajú stanovené podmienky, preto ubytovanie neposkytujú. Po svojom to vyriešili napríklad na útulni Andrejcová v Nízkych Tatrách, kde síce neubytúvajú vo vnútorných priestoroch no poskytujú na prespanie dva stany pri útulni.

Ak sa chytáš na hrebeň Nízkych Tatier, vlastný stan sa ti určite zíde, pretože ubytovať sa zatiaľ môžeš len na Domčeku Horskej služby na Čertovici, v Penzióne STIV na Čertovici a na Chate Magurka v osade Magurka.

Vždy si ubytovanie ale musíš dohodnúť vopred.



Chaty, ktoré poskytujú občerstvenie aj ubytovanie (Možnosť ubytovania si vždy vopred preverte)

Vysoké Tatry

Chata pod Soliskom,

Horský hotel Popradské pleso,

Sliezsky dom,

Bílikova chata,

Nízke Tatry

Chata Trangoška,

Domček Horskej služby na Čertovici,

Penzión STIV na Čertovici,

Chata Magurka v osade Magurka,

útulňa Andrejcová v stanoch

Veľká Fatra

Horský hotel Kráľova studňa (iba hotelové ubytovanie)



Chaty, na ktorých poskytujú len občerstvenie

Vysoké Tatry

Majláthova Chata,

Chata pri Zelenom plese,

Skalnatá chata,

Zamkovského chata,

Téryho chata,

Zbojnícka chata,

Belianske Tatry

Chata Plesnivec (cez víkendy)

Západné Tatry