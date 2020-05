Najvyšší súd prejedná kauzu granátového útoku

Obžalovaný si mal objednať útok na svedka v prípade falošných gastrolístkov.

26. máj 2020 o 11:07 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší súd SR dnes o 10:00 na verejnom zasadnutí prejedná prípad objednávky granátového útoku z roku 2013.

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v tomto prípade v septembri minulého roka nepodmienečne uložil trest päť rokov odňatia slobody obžalovanému Michaelovi G. z Tomášova.

Súd ho uznal vinným zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu poškodzovania cudzej veci.

Obžalovaný si podľa súdu za odmenu najal kamaráta, aby hodil granát do objektu v meste Senec.

V ňom býval muž, ktorý proti Michaelovi G. svedčil v prípade falošných gastrolístkov. Proti rozsudku ŠTS sa odvolal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry aj obžalovaný.

Prokurátor Michaela G. pôvodne obžaloval za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účasti, za prečin poškodzovania cudzej veci a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Trestné stíhanie súvisí s výbuchom granátu v objekte poschodovej záhradnej chatky v lokalite Strieborné jazero v Senci v októbri 2013. Michael G. vedel, že v dome býva Marek K., ktorý proti nemu vypovedal na polícii v prípade falošných gastrolístkov. Nahovoril preto kamaráta Jozefa, aby hodil ručný granát do označeného objektu, v ktorom býval Marek, jeho matka a starý otec. Jozef z vlastnej iniciatívy hodil granát cez zasklené dvere nie do vnútra objektu, ale iba na balkón. Neskôr priznal, že nechcel, aby výbuch obranného granátu so smrtiacim účinkom do desať metrov Mareka zranil. Na dome však vznikla škoda 2 200 eur. Michael mu za to sľúbil tisíc eur a vybavenie vodičského preukazu, ale slovo nedodržal.

Michael G. poprel, že by granát juhoslovanskej výroby dal Jozefovi a nahovoril ho, aby ho hodil na označený dom. Podľa verdiktu ŠTS ho však usvedčil Jozef a ďalšie dôkazy. Jozef sa ku skutku priznal a s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Podľa nej za útok granátom na dom Mareka K. a jeho príbuzných dostal trest odňatia slobody na tri roky nepodmienečne.