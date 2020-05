Dobré ráno: Dnes nás čaká revolúcia v dobýjaní vesmíru

Práve odštartovali nové vesmírne preteky.

26. máj 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Samuel Kováčik/Vedátor

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/t5p2q-ddc91f?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Ak dnes odštartujú, bude to symbolická udalosť. Prvý let človeka do kozmu, prvý výstup z vesmírnej lode, prvá kozmická stanica, prvé pristátie na Mesiaci a teraz aj prvá súkromná firma, ktorá postavila loď, posadila do nej ľudí a vystrelila ich do vesmíru.

Zároveň to po takmer desiatich rokoch bude znovu americká nosná raketa štartujúca s Američanmi z americkej pôdy. Dnes v noci nášho času by mala štartovať misia SpaceX a NASA k vesmírnej stanici ISS.

O tomto štarte, prečo je taký zaujímavý, ale aj kam ľudstvo v dobývaní kozmu práve vykročilo, sa dnes Tomáš Prokopčák rozpráva s teoretickým fyzikom Samuelom Kováčikom, ktorého skôr poznáte ako Vedátora.

Vyplňte, prosím, prieskum pre poslucháčov podcastov na: http://sme.sk/prieskum

Ďakujeme.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Peter Pellegrini včera vyzval Roberta Fica, aby odišiel z čela Smeru. Fico sa podľa jeho slov nechystá zo Smeru odísť, je však pripravený zmeniť svoje správanie. Pellegrinimu a Rašimu odkázal, že po závratnej kariére by teraz mali robiť aj niečo pre Smer, nielen pre seba. Pellegrini mu kontroval, že ak chce strane pomôcť, má odísť.

Koaličná strana SaS podporuje návrh ministra životného prostredia Jána Budaja, aby sa včela stala chráneným druhom. Ak bude treba, podľa strany by sa kvôli tomu mohol meniť aj zákon.

V kauze Dobytkár narazila polícia na ďalšie úplatky za takmer dva milióny eur. NAKA tak obvinenie rozšírila na ďalšie osoby aj firmy. V kauze je už vo väzbe bývalý šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch či finančník Martin Kvietik.

Dva najsledovanejšie lieky remdesivir a hydroxychlorochín zrejme nebudú fungovať ako plošná liečba ochorenia Covidu-19. Nové vedecké štúdie naznačujú, že tieto látky príliš nepomáhajú a v niektorých prípadoch pacientom skôr škodia.

Rusko zvažuje, že by v kozme vybudovalo novú vesmírnu stanicu. Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS totiž pomaly končí jej životnosť a viaceré štáty momentálne riešia otázku, čo by malo po nej nasledovať. ISS by mala fungovať do roku 2024, špekuluje sa, či sa jej fungovanie môže ďalej predĺžiť.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je vlastne takým dvojitým odporúčaním. Podcast Planet Money prednedávnom oslavoval svoju tisícu epizódu a pri tejto príležitosti urobili Planet Money o Planet Money. Pre fanúšikov tohto nielen ekonomického podcast od NPR je to veľmi príjemné počúvanie... ale dôležité je aj pre každého, kto to s podcastami myslí vážne. Totižto ten protip je, že počúvajte pozorne. V epizóde totiž vysvetľujú, ako v podcastoch vytvárajú príbehy. Ako funguje hlava, ramená, telo a končatiny podcastu, teda ako vybudovať dramatický oblúk v epizóde a aké pri tom platia zákonitosti. Ak sami nahrávate podcasty, táto epizóda je nielen milá, je aj skvelou školou základných pravidiel.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.