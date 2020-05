Peňazí na členstvá v medzinárodných výskumných organizáciách by podľa Gröhlinga nemalo byť menej

Ministerstvo za Lubyovej vedenia napríklad neuhradilo členské poplatky v CERN-e.

27. máj 2020 o 18:47 SITA

BRATISLAVA. Suma, ktorá je vyhradená na členstvá vo vedeckých medzinárodných organizáciach, by nemala klesnúť.

Ako v rozhovore s agentúrou SITA priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), s vysokými školami či jednotlivými subjektami bude rezort diskutovať o tom, ako do budúcna riešiť financovanie tejto oblasti.

Zároveň uviedol, že v rámci medzinárodných členstiev majú na tento rok vyhradené financie na ich zaplatenie.

„Budem sa snažiť, aby tá suma, ktorú teraz máme na to vyčlenenú, neklesla, aby sme vedeli pokryť všetky tie základné. Budeme diskutovať, či už s vysokými školami alebo s jednotlivými subjektmi, ako to riešiť do budúcna,“ ozrejmil.

Minister priblížil, že v rámci predchádzajúceho obdobia bol vyčlenený balík financií a samotní vedci a vysoké školy sa rozhodli, ktoré vedecké databázy z toho zaplatia. „My sme už prišli do nejakého rozbehnutého vlaku, že sme to nevedeli ovplyvniť. Zverejňovali sme jednotlivé databázy, ktoré boli nakúpené,“ vysvetlil. Zároveň priznal, že s ním vedci diskutovali o zaradení ďalších databáz do systému. Podľa Gröhlinga je na zváženie, či by si nemohli aj vysoké školy samostatne do určitého limitu financií platiť tieto databázy.

Vysoké školy by v tomto smere mali podľa neho byť aktívnejšie a prispôsobovať sa trhu. „To nemôže byť iba, že si budem pýtať peniaze zo štátneho rozpočtu. Aj vysoké školy by mali nejakým spôsobom získavať iné spôsoby financovania alebo získavať iný spôsob príjmu financií,“ podotkol. Zároveň dodal, že to mnohí aj robia, no malo by sa to podľa neho rozširovať aj na ostatné školy či subjekty.

Ministerstvo školstva koncom októbra 2019 nemalo uhradené členské poplatky nielen v CERN-e, ale ani v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne. O problémoch s neplnením si záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv sa verejnosť dozvedela po vyhlásení Slovenskej akadémie vied a rektorov piatich slovenských univerzít. MŠVVaŠ SR sa nakoniec podarilo tieto podlžnosti do konca minulého roka zaplatiť. Ministerstvo sa pod vedením bývalej ministerky školstva Martiny Lubyovej (SNS) vtedy bránilo tým, že si povinnosti plnilo a CERN-u za roky 2012 až 2019 zaplatilo viac ako 40 miliónov eur. Zdôraznilo vtedy, že ide o najdrahšiu zahraničnú vedeckú spoluprácu Slovenska a že daňových poplatníkov stojí ročne približne šesť miliónov eur.

Začiatkom februára však upozornil agentúru SITA Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS), že Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prestalo platiť prístup k vedeckým databázam, ktoré obsahujú údaje potrebné pre biológov či chemikov. Strana vtedy vyzvala vtedajšiu ministerku, aby to napravila a za prístup do databáz zaplatila.