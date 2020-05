Pri ochrane včiel je dôležité chrániť aj iné opeľovače

Významné sú podľa organizácie Živica aj čmeliaky, samotárske včely, motýle či pestrice.

28. máj 2020 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Organizácie Greenpeace Slovensko a Živica sa zhodujú v tom, že ochrana včiel je dôležitá, no treba myslieť aj na iné opeľovače.

Významné sú podľa Živice aj čmeliaky, samotárske včely, motýle či pestrice, pretože opeľujú odlišné druhy rastlín ako včela medosná.

Problém postrekov

Pre obe organizácie by bolo vyhlásenie včely za chránené zviera skôr symbolickým gestom.

"Myslím, že minister životného prostredia Ján Budaj to chce ako chránený druh hlavne čo sa týka poľnohospodárskej výroby a postrekovania. Nebude to tak, že každá včela bude chránená, to by nešlo. Už len keď s nimi nakladáte, tak nejakú pripučíte," hovorí Petra Ježeková zo Živice.

Greenpeace je za zmenu systému

Samotné vyhlásenie včely za chránený druh živočícha však podľa Greenpeace nebude stačiť.

"Tu sa nejedná o to, koľko druhov stanovíme ako chránené, ale o to, že nám kolabuje biodiverzita ako taká a preto potrebujeme zmenu nastavenia systému," povedala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Ochrana biodiverzity

Dodala, že Slovensko potrebuje zmeniť spôsob poľnohospodárstva a používanie pesticídov, ktoré ohrozujú opeľovače. "K dostatočnej ochrane biodiverzity môžeme smerovať prechodom preč od priemyselného poľnohospodárstva."

Brandysová pripomenula, že ľudstvo je od opeľovačov závislé a len včely opeľujú 86 percent rastlín na Zemi.

Súvisiaci článok Čaputová dala do Prezidentskej záhrady včelie úle Čítajte

"V Európe to predstavuje približne 76 percent celej produkcie potravín. To, že sú opeľovače na ústupe, sledujeme po celom svete a je to výrazný signál na poplach. Preto chráňme včelu, ale nielen ju a robme viac," podotkla.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) by chcel, aby bola včela chráneným druhom živočícha.

Taktiež spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) plánuje obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.