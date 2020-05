Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. Ak sa opatrenie neuvoľnia, veľká väčšina hudobných klubov na Slovensku zanikne. Koľko percent z nich je ohrozených, a čo to bude znamenať pre slovenskú hudbu? Coronavirus may ruin Slovakia's music clubs for good

2. Najkrajší výhľadový kopec nie je ani v Tatrách, ani vo Fatrách. Ak sa vám nechce šľapať, pozrite si na fotkách v článku, čo všetko vidno z vrcholu Veľkého Choča: Hike to heaven

3. Niektoré aerolinky predávajú letenky z bratislavského letiska s odletom už v júli. Kedy však dôjde k úplnému otvoreniu komerčných letov nie je známe: Some airlines plan to launch flights soon

4. Kam sa na bicykli vybrať v okolí Devína? Coolest in Bratislava: Devín Castle

5. Pri Rainerovej chate môžete pravidelne stretnúť líšku. Čo ju sem láka? Fearless fox is an inseperable part of Rainer’s chalet

6. Slovensko si získalo pozornosť sveta so zvládnutím koronavírusu. Pri počte odvrátiteľných úmrtí však stále patrí medzi najhoršie krajiny EÚ: The sad reality behind the masks

7. Boj o predsednícku stoličku. Robert Fico má po prvýkrát v histórií strany reálneho oponenta: Fico or Pellegrini? Former prime ministers fight to lead Smer

8. Prečo by Európska komisia rada videla na Slovensku viac medicínskych pracovníkov? The European Commission wants to see more medical workers in Slovakia

9. Pandémia priniesla zavreté obchody v nedeľu, niektorí politici by to tak radi videli nastálo: Sunday shopping ban on the table again

10. Práca z domu sa stala normálnou zo dňa na deň. Čo nás čaká ďalej? Coronavirus comes with an irreversible change to Slovakia's labour market

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.