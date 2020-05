Konflikt v Smere trvá podľa Pellegriniho už dlho, rozhodne sa do leta

Pellegrini nevylučuje odchod zo strany.

31. máj 2020 o 15:44 TASR

BRATISLAVA. Konflikt v Smere je už na stole dlho a javí sa, že v strane nenachádzame jednotný jazyk.

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru Peter Pellegrini.

Svoj odchod zo strany nevylúčil. Myslí si, že možno najférovejšie bude, ak si voliči vyberú, aký typ politiky chcú mať.

"Mne nejde ani o peniaze, budovy Smeru. Ani o stoličku predsedu. Bol by som rád, keby nakoniec o tom rozhodli ľudia a nie orgány politickej strany," povedal Pellegrini.

Deklaruje, že urobil všetko preto, aby Smer dosiahol vo februárových parlamentných voľbách najlepší výsledok a teraz nastal čas, keď strana musí začať riešiť svoje vnútrostranícke problémy. Zároveň podotkol, že by to nemalo trvať dlho.

"Bolo by fér, keby rozhodnutie prišlo v nasledujúcich týždňoch," uviedol Pellegrini s tým, že by chcel do letných mesiacov vstúpiť s radosťou.

Na margo prieskumu preferencií politických strán, kde potenciálna Pellegriniho strana získala podporu 21,4 percenta respondentov, uviedol, že svoje doterajšie rozhodnutia nerobil na základe prieskumov.

"Dnes vás môžu mať ľudia radi a o mesiac to môže byť úplne inak," podotkol podpredseda Smeru. Zároveň však vyhlásil, že by asi mal do budúcna rozmýšľať, ako tejto "požiadavke" vyhovie.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na margo prieskumu upozornil, že aj bývalý prezident Andrej Kiska sa tešil, keď zakladal stranu Za ľudí a očakával vysokú podporu voličov.

"Keď už nebol v tej najvyššej ústavnej funkcii, tak bol volebný výsledok jeho strany nakoniec iný," skonštatoval minister.