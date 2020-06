Kmec vyzval na stiahnutie koaličného návrhu voľby generálneho prokurátora

Opozičný Smer-SD namieta, že zákon je pripravovaný účelovo.

1. jún 2020 o 17:26 TASR

BRATISLAVAA. Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kmec (Smer-SD) žiada koaličných poslancov, aby stiahli z rokovania návrh novely, ktorou sa má upraviť spôsob voľby generálneho prokurátora.

Žiada tiež, aby predkladatelia požiadali Benátsku komisiu Rady Európy o odborné stanovisko. Hovoril o tom na pondelkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Novela je podľa Kmeca v rozpore s viacerými odporúčaniami Rady Európy. Myslí si tiež, že sa tým blíži politizácia voľby generálneho prokurátora.

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi.

Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prednedávnom uviedla, že sa zhoduje s názorom, že kandidát na generálneho prokurátora by mal byť z radov prokurátorov.

Zároveň vníma ako problém, že navrhované zmeny v zákone o prokuratúre by mohli byť chápané účelovo, keďže sa hovorí najmä o jednom mene.

Opozičný Smer-SD namieta, že zákon je pripravovaný účelovo, aby sa šéfom Generálnej prokuratúry (GP) SR mohol stať advokát Daniel Lipšic.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) trvá na tom, že novelizáciou zákona nerobí koalícia nič iné, iba plní svoje sľuby.