Šeliga žiada Čižnára o prešetrenie postupu pri znižovaní trestu pre Jankovskú

Trestná námestníčka generálnej prokuratúry vyhlásila, že Jankovskej by mohol byť znížený trest.

4. jún 2020 o 10:25 (aktualizované 4. jún 2020 o 16:46) TASR, SITA

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi na prešetrenie postupu trestnej námestníčky generálnej prokuratúry Viery Kováčikovej.

Dôvodom má byť nedávne vyjadrenie Kováčikovej o tom, že bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej, ktorá je v súčasnosti obvinená z korupcie, by mohol byť znížený trest.

Šeliga vyzval Čižnára

Súvisiaci článok Jankovská má vo väzbe tvrdý režim. Zostala bez mobilu, veci má na prídel Čítajte

Šeliga zároveň na tlačovej konferencii v budove NR SR vyzval Čižnára, aby si v tejto veci predvolal aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Bývalú štátnu tajomníčku Jankovskú zadržali spolu s ďalšími 12 sudcami počas akcie Búrka, hrozilo jej päť až dvanásť rokov odňatia slobody.

Trestná námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková však v uplynulých dňoch vyhlásila, že v rozhodnutí o sťažnosti obvinených v kauze Búrka by Jankovská mohla vyviaznuť s výrazne nižším trestom.

Podľa Kováčikovej by totiž nemusela spáchať trestný čin ako verejný činiteľ, ale mohlo by ísť „len o nepriamu korupciu“. Trest by sa tak mohol pohybovať v rozmedzí dva až päť rokov.

Formalita v prospech Jankovskej

Šeliga tomuto postupu Kováčikovej nerozumie a považuje to za absolútny škandál a výsmech ľuďom.

Súvisiaci článok Jankovská sa na poste zjavne nudila Čítajte

„Nerozumiem, akým formalizmom prišla pani Kováčiková k tomu, že by Jankovská nemala byť súdená ako verejný činiteľ. Táto žena mala moc a tú využívala. Tlačila na sudkyne, aby ovplyvňovali rozsudky v prospech obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera,“ povedal podpredseda parlamentu.

Ukazuje to podľa neho, prečo je potrebné „otvoriť dvere a okná“ na prokuratúre.

Tento formalizmus vníma ako dôvod toho, prečo ľudia na Slovensku neveria v spravodlivosť.

V závere leta 2019 boli počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zverejnené informácie o tom, že Jankovská mala intenzívne komunikovať cez aplikáciu Threema s Kočnerom.

Jankovská tieto kontakty a informácie odmietala s tým, že obžalovaného nepozná, ani si s ním nepísala.

Čižnár zasahovanie odmieta

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry v takzvanej kauze Búrka.

Reaguje tak na podnet podpredsedu Národnej rady (NR) SR Juraja Šeligu (Za ľudí). TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.

GP SR pripomína, že prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková v predmetnej veci žiadny pokyn na zmenu právnej kvalifikácie dozorujúcej prokurátorke neuložila.

"Netreba snáď opakovane zdôrazňovať, že všetky opravné prostriedky proti uzneseniam o vznesení obvinenia boli zamietnuté bez toho, aby sa zmenila právna kvalifikácia," doplnila Predajňová. Doplnila, že právna kvalifikácia závisí od dokazovania v prípravnom konaní a dôkazov.

Pokiaľ dozorujúca prokurátorka oznámila zmiernenie kvalifikácie, takýto postup bol podľa stanoviska GP SR "prinajmenšom predčasný". "

Znovu zdôrazňujeme, že vyšetrovanie je na začiatku, vo veci je potrebné vykonať množstvo dôkazov a po ich vyhodnotení sa bude reagovať aj ustálením právnej kvalifikácie, tak ako vo všetkých trestných veciach, v ktorých sa vedie trestné stíhanie," zdôraznila hovorkyňa.

Prokuratúra zároveň upozornila podávateľa, že v prípade podania obžaloby definitívne a s konečnou platnosťou o právnej kvalifikácii skutkov každého z obvinených rozhodne nezávislý súd.

"Takže úvahy o tom, ako 'kto chce komu napomáhať' sú len čistým vytĺkaním politického kapitálu, čo je v trestnom konaní absurdné a neprípustné a možno ho považovať za otvorené zasahovanie do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní," doplnila Predajňová.

V stanovisku sa GP SR pýta, či sme dospeli do doby, keď sa má prokurátor báť vysloviť právne úvahy, ktoré nie sú v súlade s názorom politikov.