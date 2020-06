Ministerstvo prispeje školám na učebnice

Príspevok vypočítajú každej škole podľa počtu žiakov na základe stavu k 15. septembru 2019.

4. jún 2020 o 13:25 (aktualizované 4. jún 2020 o 15:09) SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ) umožní školám na prvom stupni vyberať si učebnice slobodne.

Informoval o tom šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová.

Finančný príspevok na žiaka

Školám alebo ich zriaďovateľom sa poskytne finančný príspevok na žiaka, za ktorý si budú môcť vyberať učebnice. Výška finančných prostriedkov sa delí podľa toho, či ide o školy pre zdravotne znevýhodnených, menšiny alebo školy s vyučovacím jazykom slovenským.



„Je to najdôležitejšia tlačová konferencia odkedy sme nastúpili na ministerstvo školstva. Pretože otvorený trh s učebnicami je kľúčové opatrenie,“ zdôraznil minister.

Celkovo by mali školy dostať na ich nákup 11,4 milióna eur. V prípade škôl s vyučovacím jazykom slovenským je to pre prvý ročník 44 eur na žiaka, pre druhý až piaty ročník je to 32 eur na žiaka.

V prípade ak ide o školy s vyučovacím jazykom maďarským, rusínskym alebo ukrajinským je príspevok pre prvý ročník 66 eur na žiaka a pre druhý až piaty 48 eur.

Informácie zverejnia na internete

Žiaci s mentálnym postihnutím a slovenským vyučovacím jazykom dostanú 52 eur na žiaka a s maďarským vyučovacím jazykom to je 78 eur.

Pre zrakovo alebo sluchovo znevýhodnených je príspevok vo výške 104 eur. Zriaďovaťeľ bude tieto financie dostávať automaticky na žiaka, v prípade ak má škola právnu subjektivitu bude ich dostávať priamo ona.

Minister tiež informoval, že všetky informácie pre učiteľov budú zverejňovať na stránke MŠ a ucimenadialku.sk.

Šéf rezortu tiež vyhlásil, že vďaka tomuto opatreniu začnú školy „konečne“ nakupovať učebnice, ktoré potrebujú. Podľa ministra by sa tieto opatrenia mohli týkať druhého stupňa škôl od septembra 2021.

Podľa neho to záleží aj od toho, aký bude budúcoročný rozpočet ministerstva. „Chcel by som vyzvať autorov a vydavateľstvá, aby začali písať učebnice. Ak tá učebnica bude kvalitná a splní podmienky. Je veľký predpoklad, že školy budú žiadať o takéto učebnice,“ vyhlásil Gröhling.

Netransparentný proces

Podľa riaditeľky ŠPÚ bol súčasný proces schvaľovania učebníc netransparentný, pretože si ho zabezpečovali sami vydavatelia.

„Bude vypracovaná nová smernica. Posudzovať sa bude aj dopad na osobnosť dieťaťa, kritické a analytické myslenie,“ vysvetlila plány do budúcnosti. Zodpovednosť za recenzie učebníc sa presunie na MŠ. Aj finančná.

Každú učebnicu bude posudzovať jeden odborník z didaktického hľadiska a jeden z odborného hľadiska daného predmetu. Pridelení budú náhodne-losovaním



Minister školstva tiež informoval o tom, že v súčasnosti môže byť otvorených približne 60 percent základných škôl a 80 percent materských, na presné čísla však jeho rezort stále čaká a je možné, že sa všetky neotvorili od prvého júna.