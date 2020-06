Remišová: Peniaze na vedu a výskum budú, prerozdeľovať ich chceme lepšie

Vicepremiérka pre investície a informatizáciu ubezpečila, že peniaze sa nebudú rozdeľovať spôsobom, ako to robila minulá vláda.

4. jún 2020 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) ubezpečila po štvrtkovom rokovaní vlády vedeckú komunitu, že v novom programovom období pre Operačný program Výskum a inovácie sú dôležité priority, ktoré budú mať aj zodpovedajúce financie.

"Ubezpečujem, že sa nebudú rozdeľovať spôsobom, ako to robila minulá vláda. To znamená dotácie, ktoré išli schránkovým firmám, neexistujúcim firmám či firmám, ktoré vedu a výskum v živote nerobili. Nakoniec sa na univerzity a do vedeckej komunity ani nedostali," vyhlásila Remišová.

Deklaruje, že peniaze na vedu a výskum budú a že súčasná vláda chce prerozdeľovať tieto prostriedky lepším spôsobom.

"Len keď budeme mať vedu a výskum na vysokej úrovni, môžeme zabezpečiť ľuďom lepšie platené miesta," podotkla.