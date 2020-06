Ministerstvo zrušilo bezplatný vstup do múzeí a galérií každú prvú nedeľu v mesiaci

Nariadenie sa týka aj všetkých špecializovaných múzeí ktoré spadajú pod SNM.

4. jún 2020 o 18:38 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry zrušilo bezplatný vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti rezortu každú prvú nedeľu v mesiaci.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Zuzana Vášaryová zo Slovenského národného múzea (SNM), nariadenie sa týka aj všetkých špecializovaných múzeí ktoré spadajú pod SNM.

„Návrat do predkoronavírusových čísel návštevnosti a k s tým spojenej finančnej stabilizácii bude aj pre Slovenské národné múzeum dlhý a náročný. Z našej strany robíme všetko pre to, aby sme pre návštevníkov, rodiny s deťmi, seniorov a aj zahraničných turistov v našich múzeách po celom Slovensku neustále pripravovali čo najzaujímavejší program. Samozrejmosťou je aj hľadanie stále nových ciest na jeho promovanie, vrátane využívania online priestoru,“ povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



SNM v tejto súvislosti pripomína, že vstup do jeho objektov je možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne piatich osôb.

„Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do každého múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne dva metre,“ povedal Panis.

Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v jednotlivých múzejných objektoch, je podľa SNM od 1. júna používaný koeficient 10 štvorcových metrov na osobu.

„Skupinové prehliadky, lektoráty a hromadné podujatia sú v súčasnosti celkovo na Slovensku, to znamená vrátane múzeí, povolené pre maximálne 100 ľudí. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi každého zo špecializovaných múzeí SNM,“ dodal Panis.