Správy, ktoré zaujali cudzincov.

5. jún 2020 o 15:13

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b6e8c828-a731-11ea-a7cb-0edaf8f81e27

1. Očkovanie proti korone nemusí na Slovensku uspieť: People in Slovakia baulk at coronavirus vaccine as crisis wanes

2. "Zákony ma nezaujímajú. Nedbám ani na ľudí v tejto miestnosti. Len ja sám som zaujímavý. Ja som tu ten dôležitý." Prečítajte si viac v komentári amerického novinára o Robertovi Ficovi: What Robert Fico is saying when he refuses to wear a mask

3. Ako kravy zachraňujú staré duby v prírodnej rezervácií Šúr: Rare oaks in Šúr nature reserve near Bratislava can breathe freely again

4. Slováci sa dostanú aj do Chorvátska: Citizens and residents of Slovakia will be able to visit Croatia this summer

5. Modré bicykle sú v Piešťanoch zadarmo: Visitors and inhabitants of Piešťany spa town can use 120 shared bikes for free

6. Režim na hraniciach sa uvoľnuje: “Czechoslovakia restored” at midnight. Borders will open after coronavirus closures

7. Bratislava získala do vlastníctva slávnu lekáreň. Budova má prejsť rekonštrukciou a mesto vrátiť späť aj unikátny mobiliár: Iconic pharmacy Salvator in Bratislava is closer to new life

8. Vyberte sa na výlet do Dolnej Krupej. Pozrite si fotky z najnovšej atrakcie: New attraction near Trnava: the biggest private rosarium

9. Vodiči v okolí Bratislavy by sa mali pripraviť na dopravné obmedzenia: Construction work to result in further traffic restrictions in Bratislava

10. Bratislava: Mesto, pri ktorom neviete či ho milovať alebo nenávidieť (spomienky amerického novinára na naše hlavné mesto vybrané z archívu Spectacular Slovakia). To love or to hate Bratislava

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.