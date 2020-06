Kamióny môžu jazdiť aj v nedeľu 7. júna

Cieľom je znížiť koncentrácie vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách.

5. jún 2020 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Prezídium Policajného zboru povolilo pre cestných nákladných dopravcov na nedeľu 7. júna všeobecnú výnimku zo zákona o cestnej premávke.

Ako polícia v piatok informovala, cieľom je znížiť koncentrácie vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách, či odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie Slovenska.

„Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„Povolením nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," dodala Bárdyová.

Na diaľnici, rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je podľa zákona o cestnej premávke zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony a motorovým vozidlám nad 3,5 tony s prípojným vozidlom v nedeľu a posledný deň pracovného pokoja.

Zákaz v tieto dni platí od polnoci do 22:00 a tiež v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak nasleduje po pracovnom dni, v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7:00 do 19:00.