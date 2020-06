Lučanský diskutoval s Mikulcom o svojej budúcnosti

Lučanský pripustil úvahy o tom, že sám odstúpi z funkcie šéfa polície.

5. jún 2020 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) diskutoval s policajným prezidentom Milanom Lučanským na tému jeho ďalšieho pôsobenia v Policajnom zbore (PZ) SR.

Ako sa ďalej uvádza v jeho stanovisku, výsledkom bola dohoda, ktorej súčasťou bolo aj to, že obsah diskusie zostane nezverejnený do času, kým nebude rozhodnutie prezidenta PZ o ďalšom pôsobení definitívne. „A ja túto dohodu dodržím,“ povedal Mikulec.

Lučanský nechce byť nechcený

Lučanský v rozhovore pre denník Nový čas pripustil, že zvažuje, že sám odstúpi z funkcie šéfa polície.

„Som tomu naklonený, pretože ak mám byť nechceným a majú iné chápanie toho, ako by policajný zbor mal vyzerať, a ja sa ich snažím presviedčať, že sú to nezmysly, tak to nemá cenu,“ uviedol.

Mikulec sa bude zmenami zaoberať po koronakríze

Minister vnútra Roman Mikulec po svojom nástupe do funkcie v marci tohto roku vyhlásil, že problematiku prípadných zmien vo vedení polície chce riešiť po zvládnutí koronakrízy.

Lučanský je vo funkcii šéfa polície od júna 2018, do funkcie ho vymenovala bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). V roku 2019 následne Lučanský uspel vo výberovom konaní na post šéfa polície podľa novoprijatého zákona.