Prezidenti kedysi pri čítaní správ počúvali nadávky, Čaputovej tlieskali všetci

Veta o starom chujovi zaznela v deň Kováčovho prejavu.

5. jún 2020 o 20:59 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Dva dni po tom, ako prezident Michal Kováč predniesol 9. marca 1994 prvú správu o stave republiky, padla vláda Vladimíra Mečiara z HZDS.

Vo svojej poslednej správe z júna 2018 prezident Andrej Kiska vyhlásil, že najdôležitejšiu správu o stave republiky napísal zavraždený novinár Ján Kuciak.

Najlepšie správy prezidentov boli podľa analytikov poznačené dobou, v ktorej vznikali. Medzi ne by sa podľa nich mohla zaradiť aj prvá správa prezidentky Zuzany Čaputovej, v ktorej včera vyzvala, aby sa spoločnosť už nevrátila do stavu pred koronakrízou.

„V prípade našej prezidentky cítiť výrazne posunutie intelektuálnej kvality prezidentského prejavu. Prejavy pána Kisku boli takisto veľmi dobré, ale v prípade Čaputovej je tam posun o triedu aj dve vyššie,“ povedala bývalá diplomatka a politička Magda Vášáryová, ktorá sama v roku 1999 neúspešne kandidovala v prezidentských voľbách.

Na prejave Zuzany Čaputovej vidno, že keď dvaja ľudia hovoria to isté, nie je to to isté, upozornil politológ Grigorij Mesežnikov. Konkrétne ocenil jej výzvu, aby sa spoločnosť nepolarizovala na kultúrno-etických témach a aby poslanci vedeli empaticky počúvať aj názory svojich oponentov.