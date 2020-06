Prezidentka Čaputová: Generálna prokuratúra nie je len o šéfovi

Čaputová bude možných kandidátov komentovať až, keď jej ich predložia.

6. jún 2020 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Ku konkrétnym menám kandidátov na post generálneho prokurátora sa prezidentka SR Zuzana Čaputová bude vyjadrovať až vtedy, keď bude mať tieto mená na stole.

Hlava štátu to uviedla v rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Súvisiaci článok Ak Lipšica nenavrhnú na generálneho prokurátora poslanci, tak zrejme nikto Čítajte

Priznala, že s niektorými menami "môžu byť spojené záťaže".

Zdôraznila, že vývoj vníma veľmi citlivo z pohľadu dôležitosti, ktorý má výber šéfa generálnej prokuratúry pre budúcnosť krajiny.

"Je tu šanca na zvolenie silnej, dobrej a nezávislej osobnosti, ktorá je dôležitá aj dôvodu kľúčového prvku - budovania dôvery spoločnosti v justičné orgány," povedala prezidentka.

Poukázala na to, že podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR má prezident právomoc byť spolutvorcom pri kreovaní funkcie generálneho prokurátora.

"Môžem vymenovať aj nevymenovať zvoleného kandidáta, ak mám na to závažné dôvody, samozrejme to môže byť potom preskúmané Ústavným súdom. No budem citlivo posudzovať všetky okolnosti," uistila v rozhlasovej diskusii.

Víta zároveň každý priestor na odbornú diskusiu v tejto otázke.

Poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na výber šéfa justičného orgánu.

"Je dôležité pozrieť sa na reformu celého systému prokuratúry, je tu napríklad otázka disciplinárneho konania, možnej rekonštrukcie rady prokurátorov a ďalšie súvisiace témy, ktoré vplývajú na zvýšenie transparentnosti a dôvery voči prokuratúre," dodala.