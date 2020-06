Kotleba namietal zaujatosť sudkyne, politológ zaradil ĽSNS medzi krajnú pravicu

Na pojednávanie je predvolaných viacero svedkov aj znalcov.

PEZINOK. Predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba podal námietku zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej, ktorá pojednáva prípad kontroverzných šekov vystavených na sumu 1488 eur.

Kotleba si myslí, že Sabová je voči nemu zaujatá a poukazuje na to, že mala inštruovať znalca a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja. Sabová jeho námietku odmietla.

Kotleba namietal zaujatosť sudkyne

Sabová tvrdí, že jej komunikácia so znalcom je absolútne transparentná, a preto je aj v trestnom spise.

"Pokiaľ by nejaká osobná zaujatosť z mojej strany bola, tak by v takomto prípade nebola táto komunikácia súčasťou trestného spisu. Obvykle súd komunikuje so znalcami, takisto ako aj orgán činný v prípravnom konaní," uviedla Sabová po prečítaní komunikácie so znalcom Matejom Medveckým.

Kotleba si myslí, že sama priznáva vstupovanie do znaleckého posudku, čo Sabová odmieta.

"Nedošlo k meneniu obsahu znaleckého posudku. Súd si vyžiadal doplnenie, ktoré nebolo súčasťou písomne podaného posudku," reagovala Sabová.

Politológ zaradil ĽSNS medzi krajnú pravicu

Politológ Erik Láštic, ktorý bol predvolaný, na súde povedal, že na úrovni odbornej literatúry a akademického konsenzu je strana ĽSNS zaraďovaná medzi krajnú pravicu.

Z jeho výsluchu podľa Kotlebu nevyplynula žiadna skutočnosť, ktorá by naznačovala, že by spáchal akýkoľvek trestný čin.

Počas čítania Lášticovho odborného vyjadrenia Kotleba upriamil pozornosť na vetu o európskych hnutiach, ktoré považujú politológovia za krajnú pravicu.

Medzi tie zaradil Láštic francúzsky Národný front či taliansku Ligu severu. Kotleba pripomenul, že ich najbližším slovenským spolupracovníkom je koaličné hnutie Sme rodina a nie ĽSNS.

Po jeho výsluchu na súde čítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2016, ktorý potvrdil vtedajšie rozhodnutie ministerstva vnútra o nezaregistrovaní občianskeho združenia Ľudová stráž.

Vypovedali aj manželia

V kauze vypovedali v pondelok aj manželia Koleňovci. Na mnohé okolnosti odovzdávania šekov sa nepamätali, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz ich preto vyzýval na odstraňovanie rozporov.

Marián Koleň vyšetrovateľovi uviedol, že sa na podujatí oslavoval vznik prvej Slovenskej republiky, čiže vojnového Slovenského štátu.

"Svedkovia povedali to, že im peniaze veľmi pomohli," reagoval Kotleba. Ich slová podľa neho potvrdzujú charitatívny charakter akcie.

Na margo toho, že sa mal na odovzdávaní šekov oslavovať Slovenský vojnový štát, Kotleba reagoval s tým, že to bol deň osláv slovenskej štátnosti. "Každý národ si ctí vlastnú štátnosť," doplnil predseda ĽSNS.

"My sme z toho nemali pocit, že by sa tam dialo niečo zlé," povedala Silvia Koleňová. Dar 1488 eur poslúžil na kúpu auta pre jej telesne hendikepované deti.

Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.