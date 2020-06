Ako sa chudobné rómske dievča stalo šéfkou liberálov

PS má za sebou druhú výmenu lídra. Po prvej sa nerozpadlo.

8. jún 2020 o 23:11 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Jej najlepšia kamarátka zo základnej školy pre nadané deti sa s ňou prestala kontaktovať. Bolo to vraj len preto, že mama sa bála, čo povedia ľudia na to, že sa kamaráti s Rómkou. Keď sa Irene Bihariovej narodil syn, jej svokor ho odmietal z rovnakého dôvodu.

Právnička a bývalá šéfka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu sa v sobotu stala novou šéfkou mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS). Jej súpera a dovtedajšieho šéfa strany Michala Trubana porazila o päť hlasov.

"Líderka musí byť líderkou celého hnutia, zjednotiť ho na spoločnom sne a vízii. A presne to chcem v týchto dňoch Progresívnemu Slovensku ponúknuť," povedala v prvej reakcii na tesné víťazstvo.

Truban a jeho najvýraznejší podporovateľ, europoslanec Michal Šimečka zhodne tvrdia, že napriek Trubanovej prehre a odlišnej predstave o budúcnosti strany, budú Bihariovú podporovať.

Nová predsedníčka strany sa na rozdiel od Trubana nechce spájať s nijakou ďalšou stranou. Hovorí, že je o tom presvedčená aj za tú cenu, že PS nedosiahne vo voľbách 20 percent a nezostaví vládu.

Za chybu považuje aj spojenectvo so stranou Spolu, ktoré trvalo do februárových volieb. Dvojkoalícia sa v nich nedostala do parlamentu. Na prekročenie sedempercentnej hranice, ktorú potrebovala pokoriť, jej chýbalo 926 hlasov voličov.

Bihariová hovorí, že sa chce vrátiť k autentickému liberalizmu.

Od kritikov si za to vyslúžila označenie extrémnej ľavicovej liberálky. Ona sa pritom označuje za sociálnu liberálku.

V znamení chudoby a predsudkov