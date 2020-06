Ubytovňa klientke: Rómov nemáme kde ubytovať

Za rasizmus v hoteloch hrozí pokuta.

8. jún 2020 o 19:46 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Ubytovňa Janka v Trenčíne sa svojich zákazníkov pýta, či sú bieli, alebo sú Rómovia. Taký príbeh zverejnila právnička Lívia Svetlošáková, ktorá cez program Teach for Slovakia učí deti zo znevýhodneného prostredia angličtinu, výtvarnú a hudobnú výchovu.

Nemenovala konkrétnu ubytovňu ani nezverejnila jej telefónne číslo. Denníku SME sa však podarilo zistiť, o ktorú ubytovňu ide.

Keď sa Svetlošáková snažila vybaviť ubytovanie pre skupinu robotníkov na niekoľko mesiacov, správca ubytovne Martin Chleban sa jej najprv spýtal, akú farbu pleti majú zákazníci.

Keď mu napísala, že sú medzi nimi aj Rómovia, odpísal jej: „Rómov nemám kde ubytovať.“

Chlebana pre SME tvrdí, že nešlo o rasizmus, ale že miesto naozaj nemal bez ohľadu na to, či by boli zákazníci bieli, alebo napríklad Rómovia. Prečo sa teda na etnicitu vôbec pýtal, vysvetlil tým, že ho to jednoducho zaujímalo.

„Ja som bol zvedavý, čo sú to za ľudia. Normálne som zvedavý, kto by tam relatívne mohol byť,“ povedala Chlebana.

Keď sa však Svetlošáková vzápätí po tom, ako Chlebana odmietol ubytovať Rómov, spýtala, či má miesto pre bielych, odpísal: „O koľko osôb ide?“

Práce na hradnej skale