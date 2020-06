Vetrák z OĽaNO: Generálna prokuratúra potrebuje systémovú zmenu, nestačí nám len dolaďovanie

Poslanci ukončili rozpravu k tomuto návrhu.

9. jún 2020 o 13:37 TASR

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra potrebuje systémovú zmenu, nestačí nám len dolaďovanie. Vyhlásil to predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO) počas utorňajšej diskusie v pléne k novele upravujúcej spôsob výberu generálneho prokurátora.

Poslanci v utorok ukončili rozpravu k tomuto návrhu.

Dostál: Nie je možné postupovať inak

Vetrák zdôraznil, že koncom júna bude verejná diskusia k návrhu zákona. Chce, aby v budúcnosti bola verejná diskusia aj pri iných dôležitých návrhoch.

Šéf výboru si nemyslí, že túto novelu musela predkladať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Poslanci sú podľa neho spoluautormi programového vyhlásenia vlády, jeho realizácia by preto mala byť rozdelená medzi členov vlády a poslancov. Ako poslanci chcú podľa neho presadzovať systémové zmeny predkladaním návrhov.

Prezidentka Zuzana Čaputová i ministerka podľa neho s návrhom súhlasia, ale nie bez výhrad.

Súvisiaci článok Čižnár bude zrejme nadsluhovať. Kto ho môže nahradiť Čítajte

Novela zákona je podľa Vetráka v európskom priestore štandardná, pretože Benátska komisia víta otvorenie prokuratúry. Dodal, že viaceré členské štáty Európskej únie pripúšťajú, že šéfom Generálnej prokuratúry sa môže stať osoba, ktorá predtým nebola prokurátorom.

Štáty, kde je na tomto poste neprokurátor, hodnotí podľa neho Európska komisia ako krajiny, kde je systém fungovania prokuratúry efektívny.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v diskusii povedal, že nie je možné postupovať inou cestou ako poslaneckým návrhom, pretože funkčné obdobie súčasného šéfa generálneho prokurátora vyprší už v júli.

Dostál by bol podľa svojich slov radšej, keby sa predložil vládny zákon, ktorému by predchádzala široká odborná diskusia. Predĺžilo by to však proces smerujúci k výmene na čele prokuratúry.

Predkladanie poslaneckých návrhov považuje za legitímne.

Andrejuvová z OĽaNO bráni verejnú voľbu

Predsedníčka mandátového a imunitného výboru Anna Andrejuvová (OĽaNO) uviedla, že na Generálnej prokuratúre sa musia otvoriť okná aj dvere, 30 rokov po Nežnej revolúcii nestačia kozmetické zmeny.

K téme verejnej voľby sa podľa nej vyjadrovala aj pracovná skupina pôsobiaca na Generálnej prokuratúre. Tá podľa Andrejuvovej skonštatovala, že vzhľadom na negatívne skúsenosti z ostatných volieb šéfa prokuratúry, ale aj z volieb iných vysokých štátnych funkcionárov prevážil názor, že voľba generálneho prokurátora by mala byť verejná.

"V koho prospech hovoria kritici tejto novely? Komu môže prekážať otvorená a transparentná prokuratúra?" pýtala sa poslankyňa.

Opoziční poslanci z klubu Smeru kritizujú novelu zákona. Hovoria, že tajná voľba je výdobytok demokracie, preto by sa mal šéf prokuratúry voliť tajne.

Opozícia vidí za poslaneckým návrhom účelovosť a snahu dostať do čela prokuratúry advokáta Daniela Lipšica. Odmieta preto podporiť novelu, chce, aby sa šéfom generálnej prokuratúry mohla stať osoba z radov prokurátorov.