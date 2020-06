NAKA zasahuje vo vládnej agentúre pre elektronické služby

Vicepremiérka Remišová priblížila, že ide o zásah proti parazitovaniu na štáte.

9. jún 2020 o 14:46 (aktualizované 9. jún 2020 o 16:26) TASR

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra v utorok zasahuje v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

"V súčasnej dobe NAKA vykonáva nevyhnutné procesné úkony trestného konania, preto nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," uviedol policajný hovorca.

Ako pre TASR potvrdila vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), utorkový zásah polície v priestoroch úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu.

"Verím, že polícia tieto podozrenia vyšetrí a páchatelia budú v prípade dokázania viny potrestaní. Keď som pri nástupe do úradu povedala, že mojím cieľom je skončiť eldorádo v informatizácii a vyčistiť informatizáciu od firiem, ktoré dlhodobo parazitovali na štáte, myslím to ako vážny záväzok k občanom. Nebude to ľahký boj, v informatizácii sú obrovské záujmy a štát platí ročne za informatizáciu stovky miliónov eur," dodala vicepremiérka s tým, že si je vedomá faktu, že stojí proti silným záujmovým skupinám, ktoré dlhodobo mali zaručený zisk od štátu.

Napriek tomu plánuje postupovať razantne a nekompromisne, aj keď očakáva nepríjemnosti pri fungovaní rôznych systémov.

Ako pre TASR v reakcii uviedol poslanec a zároveň bývalý šéf úradu pre investície Richard Raši (Smer), o zásahu má informácie len z médií.

"Pokiaľ by však bola ohrozená kybernetická bezpečnosť štátu alebo jeho strategické záujmy, zásah NAKA vítam. Verím, že všetky podozrenia dôsledne vyšetria," vysvetlil.