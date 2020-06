Sudca prepustil advokáta Mojta, exsuda Palášthy zostáva vo väzbe

Pre Palášthyho dôvody kolúznej väzby trvajú.

10. jún 2020 o 9:36 TASR

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) v stredu potvrdil, že prepustil na slobodu advokáta Miroslava Mojtu a na strane druhej zamietol žiadosť o prepustenie exsudcu Eugena Palášthyho, oboch zadržaných v rámci marcovej policajne akcie Búrka.

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica 4. júna zamietol žiadosť obvineného E. P. o prepustenie z väzby na slobodu. Väzbu obvineného nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Obvineného M. M. sudca prepustil na slobodu, nakoľko dôvody jeho väzby zanikli," informovala TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Palášthy zostáva v kolúznej väzbe

Ako objasnila, vo vzťahu k dôvodom kolúznej väzby sudca pre prípravné konanie zistil, že vo veci boli vypočutí všetci svedkovia a vykonané dôkazy, ku ktorým existovala obava z kolúzneho konania Mojtu.

"Rovnako zanikli dôvody preventívnej väzby, a to s poukazom na to, že po vzatí do väzby neboli zistené žiadne nové skutočnosti a v prípade obavy z pokračovania v trestnej činnosti sudca pre prípravné konanie prihliadol aj na to, že E. P. už nie je sudca, pričom M. M. je dávané za vinu ovplyvňovanie súdneho konania práve cez osobu E. P," vysvetlila ďalej hovorkyňa ŠTS.

Aj keď podľa sudcu rovnaké odôvodnenie by bolo namieste aj v prípade Palášthyho, nie je tomu tak, pretože po rozhodnutí o jeho väzbe boli zistené nové skutočnosti, ktoré je potrebné preveriť a práve preto u neho dôvody kolúznej väzby trvajú.

Tieto nové skutočnosti sa Mojtu netýkajú. "Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry podala 9. júna proti prepusteniu M. M. sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," dodala na záver Kudjáková.

Ponechanie Palášthyho vo väzbe v utorok (9. 6.) TASR potvrdil jeho obhajca Peter Vačok.

Sudca ŠTS chcel o svojom rozhodnutí informovať až po tom, ako sa s ním oboznámia procesné strany.

Akcia Búrka

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca 13 sudcov.

Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.

Medzi zadržanými boli okrem 13 sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby.

Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Kočnerovej Threemy.