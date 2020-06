Slovensko má viac ako trojnásobok starostov, než je priemer Únie

Podľa Inštitútu finančnej politiky je samospráva na Slovensku zbytočne rozdrobená.

10. jún 2020 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Slovensko má oproti priemeru členských krajín Európskej únie (EÚ) 3,5 násobne vyšší počet starostov.

Na sociálnej sieti to dnes uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP). Slovenská samospráva je podľa inštitútu príliš rozdrobená a finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité pre rozvoj obcí sú dnes investované do zbytočne vysokého počtu starostov a komunálnych poslancov, ktorých má Slovensko dvojnásobne viac oproti priemeru EÚ.

IFP konštatuje, že v miestnej samospráve existuje priestor na rozvoj obcí a zlepšenie kvality ich služieb pri nezmenenom objeme finančných zdrojov.

Podľa IFP by situáciu mohlo riešiť sústredenie výkonu správy obcí do väčších celkov, čo znamená, že jeden starosta a skupina komunálnych poslancov by tak naraz viedli viacero obcí.

Takýto krok by podľa inštitútu uvoľnil finančné prostriedky, ktoré by mohli byť investované do výstavby materských škôlok, domovov sociálnych služieb, opravy ciest či na získanie kvalitnejších ľudských zdrojov.

„Z krátkodobého hľadiska sa javí najvhodnejšie sústrediť výkon správy do matričných obvodov. Takýmto sústredením by sa uvoľnilo na ďalší rozvoj obcí 181 miliónov eur ročne. Zo strednodobého hľadiska je však vhodné uvažovať nad sústredením výkonu správy do mikroregiónov, ktoré by prinieslo až 316 miliónov eur ročne,“ uviedol IFP v analýze „Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach“, ktorú vypracoval v júni 2017. Obce by pritom podľa inštitútu nemuseli stratiť svoju identitu a oficiálne sa zlučovať.

Svoju identitu by si mohli ponechávať aj naďalej a zmenil by sa iba spôsob ich správy.

IFP uvádza, že 92 percent obcí na Slovensku má menej ako 3-tisíc obyvateľov. Obce do 250 obyvateľov pritom minú viac ako polovicu všetkých výdavkov na výkon správy, teda na úkor rozvoja obce a kvalitného poskytovania služieb. Obce s počtom obyvateľov 20 až 50-tisíc by pritom minuli na výkon správy 10 percent svojich výdavkov.

Vytváraním spoločných obecných úradov by navyše mohli vyriešiť nedostatočnú kapacitu zabezpečovania všetkých svojich kompetencií.

Inštitút hodnotí, že súčasné nastavenie fungovania samospráv vytvára pre mnohé samosprávy nesplniteľné úlohy. Zákon napríklad ukladá, že aj tá najmenšia obec má poskytovať občanom rovnaké služby ako krajské mestá, čo však z objektívnych dôvodov nie je možné.

Priemerný počet obyvateľov obce na Slovensku je pritom trikrát menší ako priemer EÚ a päťkrát menší ako priemer členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

IFP je analytický orgán Ministerstva financií SR. Jeho poslaním je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých makroekonomických, daňových a fiškálnych analýz a prognóz. Tie vypracováva rovnako aj pre verejné výdavky, finančné trhy, vládu aj verejnosť. IFP sa zúčastňuje aj na tvorbe politík ministerstva financií.