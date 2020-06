Pellegrini rozbíja ľavicovú scénu, tvrdí Blaha (reakcie)

Pellegrini sa vzdal pozície podpredsedu Smeru, zo strany odíde.

10. jún 2020

BRATISLAVA. Pellegrini na tlačovej besede v Banskej Bystrici oznámil, že sa vzdal funkcie podpredsedu Smeru a v najbližších dňoch odíde aj zo strany a plánuje založiť nový politický subjekt.

Prečítajte si reakcie jeho kolegov.

Ľuboš Blaha

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) označil odchod Pellegriniho za zlý krok.

„Rozbíja ľavicovú scénu, čo nie je dobré. Ľavica bola vždy na Slovensku najsilnejšia, pokiaľ bola scelená a spojená. Nie je dobré, pokiaľ niekto v seba až tak uverí, že preto, aby mal svoj post, dokáže rozbíjať stranu,“ povedal Blaha.

Ľubomír Vážny

Poslanec Smeru Ľubomír Vážny tvrdí, že odchodom Pellegriniho sa zníži počet priaznivcov Smeru. Vážny v strane zostáva. Na otázku, či Robert Fico zostane predsedom Smeru odpovedal: „Myslím si, že zostane, ale to je predčasné konštatovanie.“

Dušan Jarjabek

Po 15. júni by podľa poslanca za Smer Dušana Jarjabka mali prebehnúť debaty v základných organizáciách strany a aj na krajskej úrovni. "Zachovávam názor, že vnútrostranícke veci si musíme najprv povedať sami," poznamenal Jarjabek. Dodal, že odchod Pellegriniho "berie na vedomie". "Je škoda, že z nej odchádza teraz, keď idú preferencie Smeru hore. Je škoda, že sa rozbije. Je to jeho rozhodnutie a vedel, prečo to robí."

Ján Richter

Poslanec Smeru Ján Richter potvrdil, že Fico ponúkol svoj post Pellegrinimu. "Prekvapuje ma, že tú veľkorysú ponuku, ktorú mu ponúkol predseda, neakceptoval. To celé, čo tu doteraz robil, bolo asi divadielko, pretože bol asi rozhodnutý dávno a išiel svojou líniou," povedal Richter. Je mu to ľúto, pretože Pellegrini sa vypracoval na "veľmi schopného politika a bol by býval pre stranu prínosom".

Ján Ferenčák

Poslanec Ján Ferenčák (Smer) podporuje Pellegriniho, jeho politiku, víziu aj štýl práce. Tvrdí, že diskusia o tom, či s ním odíde do jeho prípadnej novej politickej strany ešte nebola. O založení poslaneckého klubu v parlamente je podľa Ferenčáka predčasné hovoriť.